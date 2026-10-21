SUV, kombi i hatchback w jednym samochodzie? Dacia tak przedstawia Strikera, choć o przydatności rodzinnego auta więcej niż podobne etykiety powiedzą przestrzeń w kabinie, bagażnik i rachunki za użytkowanie. Na razie marka odkrywa przede wszystkim cennik. Wejście do gamy kosztuje mniej niż 100 tys. zł, ale za hybrydę z napędem 4x4 trzeba zapłacić co najmniej 120 900 zł. Striker ma podwyższone nadwozie i zwiększony prześwit, a praktycznością, według założeń producenta, ma odpowiadać potrzebom kierowców wybierających kombi.

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Dacia Striker Foto: Materiały prasowe

LPG także z automatem

Najtańszy Striker to Essential z układem mild hybrid-G 140. Łączy turbodoładowany silnik benzynowy 1.2, fabryczną instalację LPG i układ miękkiej hybrydy pracujący pod napięciem 48 V. Zbiornik gazu znajduje się pod podłogą bagażnika. Cena 92 900 zł dotyczy samochodu z sześciobiegową skrzynią manualną.

Ten sam napęd można zamówić z automatem, ale dopiero od poziomu Expression. Taka konfiguracja kosztuje 106 900 zł, czyli o 7000 zł więcej niż Expression ze skrzynią ręczną. Dla kierowców, którzy chcą połączyć tankowanie LPG z wygodą automatu, to najniższy próg wejścia.

Dacia Striker Foto: Materiały prasowe

Hybryda do miasta i elektryczny napęd tylnej osi

Odmiana hybrid 155 kosztuje od 113 000 zł i jest dostępna od wersji Expression. Wykorzystuje silnik benzynowy 1.8, dwa silniki elektryczne, akumulator trakcyjny o pojemności 1,4 kWh oraz automatyczną skrzynię biegów. Według Dacii samochód rusza na napędzie elektrycznym, a w mieście może korzystać z niego nawet przez 80 proc. czasu jazdy. Producent deklaruje też emisję CO₂ poniżej 100 g/km.

Wariant hybrid 150 4x4 ma inną konstrukcję. Przednią oś napędza silnik 1.2 wspomagany układem miękkiej hybrydy 48 V, a tylną — dodatkowy silnik elektryczny. Napęd obu osi jest dołączany zależnie od warunków. Kierowca ma do wyboru pięć trybów jazdy: Auto, Eco, Snow, Mud/Sand i Off-Road. Striker z napędem 4x4 kosztuje 120 900 zł w wersji Expression lub 129 500 zł w odmianie Extreme.

Dacia Striker Foto: Materiały prasowe

Debiut w salonach w styczniu

Choć zamówienia już ruszyły, debiut Strikera w polskich salonach zaplanowano na styczeń 2027 r.. Na papierze najciekawiej wygląda połączenie ceny podstawowej wersji z fabrycznym LPG. Droższe odmiany rozszerzają wybór o automat, pełną hybrydę i napęd 4x4. Czy Striker okaże się równie przekonujący jako samochód rodzinny, będzie można ocenić po bliższym poznaniu jego wnętrza i pierwszych jazdach.