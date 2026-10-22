Hybryda dołącza do oferty kompaktowej Kii K4. Hatchback kosztuje od 124 990 zł, a kombi od 130 990 zł. Dopłata do bardziej pojemnego nadwozia wynosi więc 6000 zł. Kia w ten sposób stara się rywalizować z Toyotą w dyscyplinie, w której Japończycy od lat dominują.

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Kia K4 HEV Foto: Materiały prasowe

Kia K4 HEV łączy wolnossący silnik benzynowy 1.6 GDI o mocy 102 KM z silnikiem elektrycznym rozwijającym 61 KM. Moc systemowa wynosi 154 KM. Za zmianę przełożeń odpowiada sześciobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa. Według danych producenta zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP mieści się w przedziale od 4,7 do 5,2 l/100 km, a emisja CO₂ wynosi od 106 do 119 g/km. To wartości homologacyjne — odpowiedź na pytanie, ile K4 zużywa w codziennej eksploatacji, przyniesie dopiero test drogowy. Hybryda uzupełnia gamę, w której pozostają turbodoładowane silniki benzynowe: 1.0 T-GDI o mocy 115 KM oraz 1.6 T-GDI w odmianach 150- i 180-konnej.

Hatchback lub kombi z większym bagażnikiem

Obie wersje nadwoziowe mają rozstaw osi wynoszący 2720 mm. Hatchback mierzy 444 cm długości i 185 cm szerokości. Producent podaje pojemność bagażnika wynoszącą 438 litrów, która po złożeniu tylnych oparć rośnie do 1217 litrów. Kombi ma 469,5 cm długości, czyli o 25,5 cm więcej. Według danych Kii mieści 604 litry bagażu, a po złożeniu oparć — 1439 litrów. Różnica przy komplecie pasażerów wynosi zatem 166 litrów.

Kia K4 HEV Foto: Materiały prasowe

Wybierak przy kierownicy i trzy ekrany

Wersja hybrydowa otrzymała elektroniczne sterowanie skrzynią biegów, określane jako shift-by-wire. Wybierak umieszczono na kolumnie kierownicy, podobnie jak w elektrycznych modelach Kii. Dzięki temu projektanci zmienili układ konsoli centralnej i wygospodarowali miejsce na dodatkowe schowki.

Na desce rozdzielczej znajdują się trzy ekrany: 12,3-calowy zestaw wskaźników, 5,3-calowy panel obsługi klimatyzacji oraz 12,3-calowy wyświetlacz multimediów. Bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto należą do wyposażenia seryjnego wszystkich wersji.

Na liście opcji są podgrzewane i wentylowane fotele oraz tapicerka z materiału określanego przez producenta jako skóra wegańska. Odmiana GT-Line otrzymuje seryjnie zestaw audio Harman Kardon z siedmioma głośnikami i subwooferem.

K4 oferuje też cyfrowy kluczyk, który pozwala otwierać i uruchamiać samochód za pomocą kompatybilnego smartfona. Wśród funkcji usług Kia Connect producent wymienia zdalne aktualizacje oprogramowania, streaming muzyki oraz hotspot Wi-Fi.

Według zapowiedzi importera pierwsze egzemplarze K4 HEV pojawią się w salonach w grudniu 2026 r.