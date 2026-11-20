Spójrz na małą kierownicę nowego BMW serii 3, a dowiesz się o nim wszystkiego. Brzmi to jak obietnica wróżki, ale coś w tym jest.

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BMW M350 xDrive Foto: Materiały prasowe

Wieniec zaprojektował ktoś, kto kocha prowadzić. Jest ukształtowany tak, że dłonie od razu znajdują na nim swoje miejsce i czekają na wyraźne sygnały z kół. To, co znajduje się we wnętrzu kierownicy, zaprojektował informatyk. Esteta, trzeba mu oddać, ale jednak informatyk. Całość przypomina mechaniczny zegarek, w który ktoś wstawił tarczę ze smartwatcha: mechanizm chodzi jak trzeba, tylko na tarczę nie bardzo chce się patrzeć.

Mimo tych innowacji najnowsze BMW 3 wciąż prowadzi się rewelacyjnie, niezależnie od wersji. Elektryczne i3 ma zasięg tak duży, że potrafi wyleczyć ze strachu przed rozładowaną baterią, a spalinowe M350 z sześciocylindrowym silnikiem skutecznie wyciąga z codziennego marazmu.

BMW M350 xDrive Foto: Materiały prasowe

To całkiem inne auta

Z zewnątrz wyglądają jak bliźnięta. Pod spodem nic je nie łączy. Wersja spalinowa stoi na architekturze CLAR, na której trójka jeździła do tej pory. Elektryczna bazuje na zupełnie nowej platformie Neue Klasse z płaskim akumulatorem pod podłogą.

Kiedy stoją obok siebie na parkingu, widać, że to nie jest jeden projekt w dwóch wersjach. Różnią się nieco proporcjami, a nawet kątami pochylenia słupków. O dziwo, to elektryk wygląda bardziej muskularnie. Ma mocniej rozdęte błotniki i szerzej rozstawione koła – o 11 mm z przodu i 14 mm z tyłu.

BMW i3 50 xDrive Foto: Materiały prasowe

Wsiadam do M350 i od razu jestem w domu. Siedzi się nisko i wygodnie, tak jak w BMW siedzieć się powinno. W i3 fotel jest wyżej, bo pod podłogą mieszka akumulator, a sufit jest wyraźnie bliżej głowy. Nie Nie jest ciasno, ale coś z tego charakterystycznego klimatu po drodze umknęło. ciasno, ale coś z tego charakterystycznego klimatu BMW po drodze umknęło.

BMW M350 xDrive Foto: Materiały prasowe

Wnętrza też tylko na pierwszy rzut oka są identyczne. Styl Neue Klasse znamy już z BMW iX3 i BMW X5. Panoramiczny wyświetlacz pod przednią szybą (Panoramic Vision) jest bardzo czytelny, ale nie ma w nim grama seksapilu. W elektrycznej trójce ma większą powierzchnię niż w benzynowej, co wynika z innej ergonomii wnętrza. W obu wersjach brakuje za to fizycznych przycisków do najczęściej używanych funkcji. To nie jest drobiazg, tylko codzienna irytacja rozłożona na lata użytkowania.

Z tyłu trójka nigdy nie była mistrzynią przestronności i nadal nią nie jest. W spalinowej brakuje trochę miejsca na nogi, a zwłaszcza na stopy. W elektrycznej jest jeszcze gorzej, bo kolana lądują wysoko. Nie na tyle wysoko, by służyć za nauszniki, ale jednak wysoko.

BMW i3 50 xDrive Foto: Materiały prasowe

BMW i3 50 xDrive: Cisza też jest przyjemna

Wciskam prawy pedał BMW i3 50 xDrive i… cisza. Za to cała reszta dzieje się natychmiast. 469 KM, 645 Nm i napęd na cztery koła dają setkę w 4,7 s. Auto waży 2,2 tony, a ja tej masy nie czuję. BMW i3 grzecznie układa się w zakręcie i wychodzi z niego bez ociężałości. Po kilkunastu kilometrach zapominam, że jadę samochodem na prąd. To głównie zasługa akumulatora o pojemności 108,7 kWh, który rewolucjonizuje świat samochodów elektrycznych. Według WLTP zasięg wynosi od 729 do 912 km w zależności od wersji. Realnie ponad 500 km. Żaden elektryk nie oferuje dziś takiego zasięgu w realnym ruchu.

BMW i3 50 xDrive Foto: Szczepan Mroczek

Przy spokojnej jeździe i3 zużywało nam 17,5, a na autostradzie – ponad 20 kWh/100 km. Tak wygląda skuteczna kuracja na „range anxiety”, czyli lęk przed tym, że bateria wyczerpie się przed dotarciem do celu albo do ładowarki. Dla wielu kierowców to choroba przewlekła. Tutaj objawy szybko ustępują.

BMW i3 50 xDrive Foto: Szczepan Mroczek

Zdejmuję ręce z kierownicy i włączam asystenta autostradowego. BMW poszło dalej niż zwykłe połączenie aktywnego tempomatu z asystentem pasa ruchu. Nie muszę trzymać rąk na kierownicy. Dojeżdżam do wolniejszego auta, a samochód sam proponuje wyprzedzanie. Nie dotykam kierownicy ani dźwigni kierunkowskazu. Wystarczy, że spojrzę w lewe lusterko. Auto sprawdza otoczenie, zmienia pas i dostosowuje prędkość, a chwilę później proponuje powrót na prawy pas. Czuję się jak Robert Redford z „Niemoralnej propozycji”. Wystarczy, że spojrzę w lusterko, a szofer wie, co robić. To też jest przyjemność z jazdy, choć bardziej przyjemność z podróżowania. Inna niż ta, do której BMW nas przyzwyczaiło. Na bocznych drogach system radzi sobie już gorzej i w nietypowych sytuacjach potrzebuje pomocy kierowcy. Oczywiście ten sam asystent występuje w wersji spalinowej, ale jednak bardziej pasuje do elektrycznej. Dzięki sztucznej inteligencji w szybszym tempie zbliżamy się do momentu, kiedy wsiądziemy do w pełni autonomicznego auta.

BMW i3 50 xDrive Foto: Szczepan Mroczek

Szkoda tylko, że za wersję elektryczną nowej trójki trzeba zapłacić więcej niż za spalinową. Najtańsza elektryczna wersja 40 kosztuje około 262 500 zł, podczas gdy spalinowa 318 to wydatek 205 tys. zł.

Dla porządku: spalinowa seria 3 G50 jest obecnie dostępna z trzema jednostkami: 318 (2,0 l, 156 KM), 320 (211 KM) i M350 (469 KM). Diesli nie ma i nie będzie, a ich miejsce zajmą nowe hybrydy plug-in. Na prezentacji jeździliśmy tylko mocniejszymi wersjami, czyli i3 50 i M350.

BMW M350 xDrive Foto: Materiały prasowe

BMW M350 xDrive: Zakręt prawdę ci powie

Na znaczku M350 xDrive grafika nawiązuje do M3. To wyraźna prowokacja, więc zabieram ją na kręte górskie drogi. Sprawdzę, na ile to oznaczenie jest chwytem marketingowym.

BMW M350 xDrive Foto: Materiały prasowe

Zaczynam od kierownicy, bo w BMW zawsze od niej trzeba zaczynać. Układ działa znakomicie i nadąża za perfekcyjnie zestrojonym zawieszeniem. Nie cierpi już na martwicę w centralnym położeniu jak w poprzedniej generacji trójki. Może to zasługa nowej, mniejszej kierownicy, przez którą inżynierowie musieli zestroić cały układ od nowa. Nie czuję również, że auto ma napęd na cztery koła. To najlepszy układ kierowniczy, jaki trafił się trójce od czasów hydraulicznego wspomagania.

BMW M350 xDrive Foto: Materiały prasowe

Pod maską pracuje 3-litrowa rzędowa szóstka B58. Ma 443 KM, 580 Nm i pozwala rozpędzić się do setki w 4,1 s. Filtr cząstek stałych nieco przygasił wydech, ale silnik wciąż mruczy tak, jak potrafi tylko sześć cylindrów w rzędzie. Ten dźwięk sprawia, że chcę doprowadzić wskazówkę obrotomierza w czerwone pole. Tyle że wskazówki tu nie ma. Obrotomierz zepchnięto na margines, i to zarówno formą, jak i rozmiarem. A jego obecna postać zupełnie nie zachęca, by na niego spoglądać.

BMW M350 xDrive Foto: Materiały prasowe

Na zakrętach wszystko to przestaje mieć znaczenie. M350 jest rewelacyjnie wyważone i znakomicie dogaduje się z kierowcą. Zawieszenie jest niezwykle precyzyjne i odporne na ostre traktowanie. Mam wręcz wrażenie, że ten samochód z każdym kolejnym nawrotem pyta, czy nie dałoby się szybciej. Dokładnie czujesz, kiedy zbliżasz się do granicy przyczepności, i nawet wtedy auto wykonuje starannie polecenia. Przy takim tempie zapominam o tym, co dzieje się w środku koła kierowniczego, i o tym, że nie ma tu fizycznych przełączników ani pokręteł. Nie chcę, żeby te zakręty się skończyły.

BMW M350 xDrive Foto: Materiały prasowe

Ale się kończą. Przywołuję prawą stopę do porządku i M350 okazuje się bardzo komfortowym samochodem. To połączenie sportowych wrażeń z komfortem zawsze było specjalnością BMW i tutaj nadal działa. Przy autostradowych 130 km/h średnie zużycie paliwa utrzymuje się na poziomie około 8,5 litra. M350 kosztuje od 350 000 zł.

BMW i3 50 xDrive Foto: Szczepan Mroczek

Najlepiej jeżdżący sedan

Obie trójki to znakomite samochody. Elektryczne i3 jest bardzo szybkie i bardzo skuteczne, ale adrenaliny nie podnosi. Tak samo jak Panoramic Vision. Wszystko jest czytelne, tylko serce nie przyspiesza. Trzeba się też pogodzić z wyższą pozycją za kierownicą, ciaśniejszym tyłem i wyższą ceną. M350 to auto dla kogoś, kto nie zawsze wybiera najkrótszą drogę do domu. Z jednej strony prowadzi się rewelacyjnie, a z drugiej zapewnia komfort, który pozwala nim jeździć na co dzień.

BMW znów to zrobiło. Zbudowało najlepiej jeżdżącego sedana w klasie, a do tego dało wybór między prądem a benzyną. Poza tym wersja elektryczna rewolucjonizuje zasięgiem świat samochodów elektrycznych. Szkoda tylko, że wnętrzu bliżej do samochodu autonomicznego niż auta dla kierowcy. Najwyraźniej BMW przygotowuje nas do momentu, kiedy przyjemność podróżowania będzie polegała na podziwianiu widoków.