Reklama

Tesla wraca do klasycznych kierunkowskazów. Klienci wygrali z filozofią Muska

Tesla znów zaskakuje. Po latach radykalnego upraszczania wnętrz, amerykański producent samochodów elektrycznych przyznaje się do błędu i… przywraca klasyczną dźwignię kierunkowskazów w Modelu 3. Z jednym „ale”: za odzyskanie tego elementu kierowcy muszą zapłacić.

Publikacja: 26.08.2025 11:27

Tesla zlikwidowała klasyczną manetkę kierunkowskazu, zastępując ją przyciskami na kierownicy

Tesla zlikwidowała klasyczną manetkę kierunkowskazu, zastępując ją przyciskami na kierownicy

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

Na chińskim rynku Tesla uruchomiła usługę „modyfikacji kierownicy” – montaż tradycyjnej dźwigni kierunkowskazów kosztuje 2499 juanów, czyli około 1300 zł. Dostępna jest nie tylko dla nowych aut, ale również tych wyprodukowanych po 7 lutego 2025 roku, a wkrótce ma objąć także wcześniejsze egzemplarze. Przypomnijmy: w odświeżonym Modelu 3 Highland z 2023 roku Tesla zlikwidowała klasyczną manetkę, zastępując ją przyciskami na kierownicy. Rozwiązanie, znane wcześniej z Modelu S, miało obniżyć koszty produkcji i uprościć design, ale wywołało falę krytyki. Kierowcy narzekali na ergonomię i bezpieczeństwo – obsługa przycisków w awaryjnych sytuacjach była mniej intuicyjna. Lars Moravy, wiceprezes Tesli, przyznał w lutym 2025 roku, że firma „usunęła zbyt wiele”. W nowym Modelu Y tradycyjny przełącznik już powrócił, a teraz Tesla otwiera tę możliwość dla Modelu 3 – ale tylko za dodatkową opłatą.

Czytaj więcej

15 lipca Tesla zadebiutuje na rynku indyjskim
Na prąd
1,45 mld potencjalnych klientów. Tesla wchodzi na nowy rynek

Tesla zarabia na dźwigni zmiany biegów

To decyzja bez precedensu w motoryzacji. Dotychczas producenci korygowali podobne nietrafione rozwiązania podczas większych modernizacji modelu. Tesla tymczasem postanowiła zrobić z tego… płatny dodatek. Wielu komentatorów branży motoryzacyjnej zastanawia się i pyta: dlaczego kierowcy mają płacić za przywrócenie elementu, który nigdy nie powinien zniknąć?

Kierunkowskazy w kierownicy - kolejna oszczędność Tesli vs. niewygodna obsługa dla użytkownika

Kierunkowskazy w kierownicy - kolejna oszczędność Tesli vs. niewygodna obsługa dla użytkownika

Foto: mat. prasowe

Eksperci wskazują, że Tesla woli bronić swojego modelu biznesowego opartego na „płatnych upgrade’ach” niż ustąpić klientom całkowicie. Z jednej strony to dowód, że marka potrafi reagować na krytykę, z drugiej – ryzyko pogłębienia wizerunku firmy, która zarabia nawet na własnych błędach.

Reklama
Reklama

Czy wiesz, że…
Elon Musk w jednym z wywiadów stwierdził, że „idealny samochód powinien mieć kierownicę i pedały tylko jako opcję”.
- Pierwsze samochody w historii (na początku XX w.) w ogóle nie miały kierunkowskazów – kierowcy sygnalizowali skręt ręką wystawioną przez okno.
- Każda wymieniona kierownica trafia do recyklingu – to element ekologicznej polityki Tesli.

Czytaj więcej

Na polskiej stronie internetowej Tesli nie da się już skonfigurować nowego Modelu S ani Modelu X
Na prąd
Dwa modele Tesli znikają z oferty

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy tesla Tesla Model 3

Na chińskim rynku Tesla uruchomiła usługę „modyfikacji kierownicy” – montaż tradycyjnej dźwigni kierunkowskazów kosztuje 2499 juanów, czyli około 1300 zł. Dostępna jest nie tylko dla nowych aut, ale również tych wyprodukowanych po 7 lutego 2025 roku, a wkrótce ma objąć także wcześniejsze egzemplarze. Przypomnijmy: w odświeżonym Modelu 3 Highland z 2023 roku Tesla zlikwidowała klasyczną manetkę, zastępując ją przyciskami na kierownicy. Rozwiązanie, znane wcześniej z Modelu S, miało obniżyć koszty produkcji i uprościć design, ale wywołało falę krytyki. Kierowcy narzekali na ergonomię i bezpieczeństwo – obsługa przycisków w awaryjnych sytuacjach była mniej intuicyjna. Lars Moravy, wiceprezes Tesli, przyznał w lutym 2025 roku, że firma „usunęła zbyt wiele”. W nowym Modelu Y tradycyjny przełącznik już powrócił, a teraz Tesla otwiera tę możliwość dla Modelu 3 – ale tylko za dodatkową opłatą.

Reklama
Zamiast klasycznego zasilania nowy fotoradar wykorzystuje ogniwo paliwowe zasilane metanolem
Innowacje
Fotoradar na metanol. Nowa broń w walce z piratami drogowymi
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
IM Motors, zapowiada premierę układu Super Extended Range
Innowacje
Nowy napęd z Chin: hybryda IM Motors z zasięgiem elektrycznym aż do 450 km
Czechy stanią się drugim krajem w Europie – po Niemczech – który umożliwi legalną eksploatację samoc
Innowacje
Czechy drugim krajem w Europie, który pozwoli korzystać z autonomicznej jazdy
Silnik REV-Force ma być zdolny do pracy na wielu rodzajach paliwa — od benzyny i oleju napędowego, p
Innowacje
Ten silnik ma zapewnić przyszłość napędów spalinowych. Spala praktycznie wszystko
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Monocam to, fotoradar, który wykrywa, czy kierowca korzysta z telefonu komórkowego
Innowacje
Nowe fotoradary. Wychwytują kierowców korzystających z telefonu
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie