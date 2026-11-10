Testy to kolejny etap współpracy, którą Toyota Motor Corporation i Waymo rozpoczęły od zawarcia wstępnego porozumienia w kwietniu 2025 r. W Japonii firmy sprawdzą, jak flota radzi sobie w ruchu drogowym.

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Produkcja i montaż w jednej fabryce

Samochody powstaną w zakładzie Takaoka w mieście Toyota w prefekturze Aichi. W tej samej fabryce odbędzie się cały proces – od produkcji auta po montaż urządzeń Waymo do jazdy autonomicznej. Chodzi o pojazdy z systemem jazdy autonomicznej poziomu 4, czyli takie, które w określonych warunkach jeżdżą bez udziału kierowcy. Podział ról jest prosty. Toyota projektuje i produkuje samochody, a Waymo dostarcza system autonomicznej jazdy.

Według firm takie auta mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych błędami ludzi i ułatwić podróżowanie osobom, które mają trudności z przemieszczaniem się. Waymo powołuje się na wyniki swojej dotychczasowej działalności. „Na obszarach, gdzie świadczymy usługi, wykazaliśmy, że pod względem ryzyka poważnych obrażeń w wypadkach nasze pojazdy są nawet 20 razy bezpieczniejsze od samochodów prowadzonych przez ludzi” – powiedział Dmitri Dolgov, współdyrektor generalny Waymo.

Dalsze plany i kontekst

Toyota i Waymo będą też badać, czy technologię jazdy autonomicznej da się zastosować w samochodach Toyoty sprzedawanych klientom. Razem ze spółką Woven by Toyota przeanalizują, jak dane i doświadczenia z eksploatacji floty Waymo mogą pomóc poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Toyota pracuje nad jazdą autonomiczną od ponad dziesięciu lat. Dekadę temu jako redakcja mieliśmy okazję przejechać się po ulicach Tokio testowym egzemplarzem autonomicznego Lexusa. Jeszcze pod stałym nadzorem inżyniera. Już wtedy widać było, jak zaawansowanych algorytmów używała Toyota. Lexus nie tylko płynnie poruszał się w sznurze samochodów, ale również sprawnie wybierał odpowiedni moment na zmianę pasa ruchu. A przecież było to dziesięć lat temu.

Początkowo koncern rozwijał tę technologię głównie we własnych laboratoriach. Dziś stawia przede wszystkim na współpracę z Pony.ai w Chinach, z Waymo w Japonii i na pozostałych rynkach tej firmy oraz z TIER IV i May Mobility w transporcie zbiorowym. Klienci indywidualni dostają na razie systemy wspomagania kierowcy poziomu 2.