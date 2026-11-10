Z tego artykułu dowiesz się: Na czym będzie polegać adaptacja tajwańskiej technologii do europejskich warunków drogowych i klimatycznych.

Jakie są kluczowe założenia współpracy z Foxtron, która ma być nowym otwarciem dla projektu polskiego auta.

Co zadecyduje o nowej nazwie samochodu i na jakie rynki eksportowe trafią pojazdy z fabryki w Jaworznie.

Które atuty polskiej gospodarki sprawiły, że tajwański gigant postrzega ją jako kluczowego partnera w Europie.

Na przełomie października i listopada obaj członkowie zarządu ElectroMobilityPoland (EMP) – prezes Cyprian Gronkiewicz oraz wiceprezes Tomasz Gałaszkiewicz – przebywali z wizytą na Tajwanie, gdzie spotkali się m.in. z kierownictwem spółki Foxconn, do której należy Foxtron. Rozmowy w Tajpej były kolejnym krokiem poprzedzającym powołanie do życia polsko-tajwańskiej spółki joint venture, której zadaniem będzie uruchomienie w Jaworznie fabryki samochodów elektrycznych. To kontynuacja „projektu Izera”, czyli sięgającego 2020 r. rządowego planu stworzenia pierwszego polskiego auta na baterie. Po wielu latach rozczarowań, w tym niedoszłej współpracy z chińskim koncernem Geely, tym razem spółce EMP ma się udać. – Postawiłbym duże pieniądze na to, że ta umowa zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Finiszujemy z negocjacjami, jesteśmy na ostatniej prostej – zapowiadał w rozmowie z nami na początku listopada Gronkiewicz.

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Optymistycznie nastawiona jest także strona tajwańska. Pozytywnie o zbliżającej się i wielce możliwej współpracy z Polakami mówił w Tajpej chociażby Jun Seki, dyrektor Foxconn ds. strategii pojazdów elektrycznych, a także przedstawiciele Foxtron, czyli podległej Foxconn spółce, której zadaniem jest produkcja pojazdów elektrycznych. W portfolio koncernu motoryzacyjnego z siedzibą w Tajpej widnieje już 11 modeli aut na baterie – od kompaktowych, przez sedany, po SUV-y, a także miejski autobus. To know-how, które Foxtron Vehicle Technologies chce przenieść z Tajwanu do Jaworzna.

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Ponad 100 prototypów z Tajwanu będzie testowanych w Polsce

Choć do podpisania umowy jeszcze nie doszło, Tajwańczycy już opracowują dalsze ruchy, które miałyby przyspieszyć projektowanie wspólnego samochodu. Jak poinformował nas wiceprezes Foxtron ds. rozwoju strategicznego i innowacji, Szu I. Lu, jeśli współpraca stanie się faktem, tajwańska spółka przetransportuje do Polski ponad 100 prototypowych egzemplarzy swoich samochodów, by dokonać „technicznych dopasowań” do europejskiego rynku.

– Kiedy opracowujemy nowy pojazd, ściśle współpracujemy z naszymi partnerami, aby poznać ich oczekiwania i wymagania. Uwzględniamy przy tym nie tylko kwestie techniczne, ale również uwarunkowania geograficzne i specyfikę danego rynku. Nasi inżynierowie są gotowi dostosowywać parametry pojazdu – zarówno oprogramowanie sterujące, jak i ustawienia podwozia czy układu napędowego – tak, aby rozwiązania techniczne odpowiadały lokalnym potrzebom – przekazał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Szu I. Lu.

Chodzi o sprawdzenie i zoptymalizowanie rozwiązań pod rynek polski i rynki krajów sąsiednich uwzględniając przede wszystkim inne niż w Azji Południowo-Wschodniej warunki klimatyczne, ale również jakość dróg i styl jazdy kierowców.

– Na etapie projektowania i rozwoju pojazdu zawsze prowadzimy testy w terenie. Wysyłamy prototypy do danego kraju i sprawdzamy je w lokalnych warunkach. Prosimy również mieszkańców rynku docelowego, aby sami usiedli za kierownicą, przetestowali samochód i podzielili się swoimi uwagami. Do Polski przyślemy ponad 100 prototypów naszych pojazdów – poinformował wiceszef spółki.

Innym tematem, który też będzie testowany przed fazą wdrożenia seryjnej produkcji w Jaworznie, ma być kwestia systemu zasilania pojazdów i ładowarek, które w Europie mają inne parametry niż w Azji.

Wciąż nie wiadomo, które auta ze stajni Foxtron miałby posłużyć za wzorzec dla produkcji elektrycznych osobówek w Jaworznie. Nieoficjalnie mówi się o dwóch lub trzech modelach, w tym o modelu Cavira, czyli SUV-ie o długości prawie 4,7 metra.

Koniec Izery. Nowa marka ma podbić europejskie rynki

Nieznana jest również nazwa przyszłego polskiego samochodu. Pomysł „izera” odszedł już do lamusa, zarząd EMP zwróci się do zewnętrznej agencji o wskazanie nowych propozycji. – Nazwa tego samochodu to bardzo istotna decyzja. Ona będzie budować emocje wokół brandu, decydować, jak marka będzie postrzegana i rozpoznawalna. Te samochody będą się sprzedawać poza Polską, nazwa musi trafiać do klientów w całej Europie – mówił nam prezes EMP, Cyprian Gronkiewicz.

Zgodnie ze strategią EMP, produkowane w jaworznickich zakładach samochody mają trafiać przede wszystkim do polskich kierowców, aczkolwiek udział rodzimego rynku ma utrzymywać się poniżej 50 proc. Pozostałe auta mają być eksportowane – w perspektywie kilku lat od premiery, polskie samochody na baterie mają być dostępne w 18–20 krajach Europy. Znaczenie polskich klientów w całym przedsięwzięciu docenia strona tajwańska, która zwraca uwagę na rosnącą siłę nabywczą i ponad przeciętne perspektywy rynku aut elektrycznych nad Wisłą. – Z naszego punktu widzenia, Polska jawi się jako bardzo obiecujący rynek. Macie jeden z najwyższych wzrostów PKB w Europie. Z tego punktu widzenia to bardzo dobry wybór – tłumaczył nam Szu I. Lu, pytany, dlaczego Foxconn miałby zdecydować się na współpracę właśnie z Polską, która od dekad pozostaje bez własnej marki samochodów.

Tajwańczycy wskazują na przewagę Polski

Wiceprezes Foxtron Vehicle Technologies zwrócił przy tym uwagę na jeszcze jeden aspekt, który ma tworzyć przewagę konkurencyjną polsko-tajwańskiego projektu i który na Tajwanie jest postrzegany jako poręka sukcesu. – W Polsce jest mocno rozwinięty łańcuch dostawców dla branży automotive. To duża przewaga, jaką Polska posiada – powiedział Szu I. Lu.

W polskich fabrykach produkujących pojazdy, przyczepy, naczepy oraz części i akcesoria pracuje ok. 200 tys. osób. Sektor odpowiada za około 8 proc. polskiego PKB, a jego roczny eksport osiąga wartość 105 mld zł. Z danych SAMAR wynika, że w 2024 r. polskie zakłady wyprodukowały ponad 611 tys. pojazdów, ale udział aut o tradycyjnym napędzie od lat zdecydowanie się kurczy. W 2008 r. powstało ich 840 tys., a w 2025 r. ośmiokrotnie mniej, bo jedynie 101 tys. Budowa fabryki aut na baterie w Jaworznie ma być odpowiedzią na zmiany trendów w branży oraz bodźcem do rewitalizacji przemysłu motoryzacyjnego. Zgodnie z harmonogramem, który w ostatnich dniach potwierdziła nam spółka EMP, budowa jaworznickich zakładów ma wystartować na wiosnę 2027 r., a pierwsze samochody mają być gotowe w II połowie 2029 r. Docelowo fabryka ma produkować 450 tys. samochodów rocznie. Spółka ElectroMobility Poland powstała w 2016 r., większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa.