Silnik PureTech nie tylko generował problemy dla właścicieli, ale też wpływał na sprzedaż samochodów całego koncernu. Od 2023 r. koncern konsekwentnie poprawia konstrukcję o nadszarpniętej reputacji. Przedłużona do 8 lat gwarancja to sygnał, że koncern jest przekonany, iż konstrukcja jest trwała, a klient w razie awarii może liczyć na ochronę gwarancyjną.

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Peugeot 208 Foto: Materiały prasowe

Stellantis Polska uruchamia nowy program gwarancji specjalnej dla samochodów osobowych i dostawczych. Ochrona może obowiązywać nawet przez 8 lat lub do przebiegu 160 tys. km. Brzmi jak solidna poduszka bezpieczeństwa, ale nie jest to prezent wrzucony do bagażnika bez żadnych zobowiązań. Kluczowy warunek to regularne przeglądy w autoryzowanej sieci serwisowej.

Fiat Professional Foto: Materiały prasowe

Gwarancja do 8 lat albo 160 tys. km

Nowy program gwarancji specjalnej Stellantis ma objąć marki oferowane w Polsce: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, FIAT Professional, Jeep, Opel oraz Peugeot. Z programu wyłączona jest marka Leapmotor.

Ochrona będzie dostępna bez dodatkowych opłat i ma działać do 8 lat lub do 160 tys. km przebiegu, w zależności od tego, który limit zostanie osiągnięty wcześniej. Program obejmie zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze, niezależnie od rodzaju napędu. Dotyczy więc aut spalinowych, hybrydowych oraz elektrycznych.

Stellantis podkreśla, że rozwiązanie ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa klientów i uprościć korzystanie z przedłużonej ochrony. W praktyce oznacza to, że właściciel nie będzie musiał przechodzić przez dodatkowe formalności, o ile będzie przestrzegał zasad programu.

Serwis w ASO będzie kluczem do programu

Najważniejszy warunek dotyczy obsługi serwisowej. Aby korzystać z gwarancji specjalnej, samochód musi być serwisowany zgodnie z harmonogramem producenta w autoryzowanych serwisach oficjalnej sieci marek Stellantis.

To rozwiązanie jest proste, ale dość czytelne: koncern daje dłuższą ochronę, a w zamian chce mieć pewność, że auto regularnie trafia pod opiekę mechaników przeszkolonych w obsłudze konkretnej marki.

„Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom poczucia spokoju i pewności w codziennym użytkowaniu samochodu. Dlatego wprowadzamy program gwarancji specjalnej, który wydłuża ochronę pojazdów osobowych oraz dostawczych nawet do 8 lat lub do 160 tys. km. To realna wartość dla właścicieli aut, nie tylko w postaci bezpieczeństwa i komfortu, ale także możliwości utrzymania wyższej wartości rezydualnej pojazdu w dłuższej perspektywie. Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie jeszcze bardziej wzmocni zaufanie klientów do marek Stellantis” – powiedział Wojciech Tomaszkiewicz, dyrektor generalny Stellantis Polska.

DS 7 Foto: Materiały prasowe

Alfa Romeo i DS z pakietem premium

Program gwarancji specjalnej przewiduje dwa poziomy ochrony. Wersja standardowa obejmie marki Abarth, Citroën, FIAT, FIAT Professional, Jeep, Opel i Peugeot.

Dla marek Alfa Romeo oraz DS Automobiles przewidziano poziom premium. W porównaniu z wersją standardową ma on obejmować także system informacyjno-rozrywkowy, pomoc drogową oraz dostępność samochodu zastępczego.

Stellantis zaznacza, że klienci nadal będą mogli rozszerzyć ochronę o dodatkowe kontrakty serwisowe, w tym pakiety obejmujące przeglądy okresowe.

Gwarancja przejdzie na kolejnego właściciela

Program ma znaczenie nie tylko dla pierwszego właściciela auta. Stellantis wskazuje, że gwarancja specjalna może zostać przeniesiona na kolejnego użytkownika pojazdu.

To ważny element, bo regularna historia serwisowa i aktywna ochrona gwarancyjna mogą pomóc w utrzymaniu wyższej wartości rezydualnej auta. Dla kupującego samochód używany to dodatkowy argument, a dla sprzedającego – mocniejsza karta przetargowa niż świeżo wyprane dywaniki i zdanie „nic nie stuka”.

Stellantis walczy o zaufanie klientów

Nowy program gwarancji specjalnej może być istotnym argumentem przy zakupie auta, szczególnie w czasie, gdy klienci coraz dokładniej analizują koszty eksploatacji, trwałość i wartość pojazdu po kilku latach użytkowania. Stellantis pracuje nad reputacją po wpadce z silnikiem PureTech, ale atrakcyjne warunki gwarancyjne to również element rywalizacji z chińskimi markami, które w Polsce zdobyły już 15 proc. udziału w rynku i zachęcają klientów do zakupu na wiele sposobów.