Chery poinformowało, że jego łączna sprzedaż przekroczyła właśnie 20 milionów pojazdów. Według producenta jest to pierwszy taki wynik osiągnięty przez koncern motoryzacyjny z siedzibą w Chinach.

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Jubileuszowym, 20-milionowym pojazdem został Chery Fulwin A9 – elektryczny sedan o dużym zasięgu, pozycjonowany w segmencie premium. Wybór Fulwina ma dla firmy znaczenie symboliczne. Pierwszy samochód noszący tę nazwę był jednym z początkowych modeli produkcyjnych Chery, a także jednym z pierwszych pojazdów eksportowanych przez markę poza Chiny.

Chery rozpoczęło działalność w 1997 r. Dziesięć lat później zostało pierwszą chińską marką motoryzacyjną, której łączna sprzedaż przekroczyła milion samochodów. Do osiągnięcia granicy 20 milionów potrzebowało kolejnych 19 lat.

Samochód opuszcza Chiny co 17 sekund

Skala rozwoju Chery jest szczególnie widoczna w eksporcie. W pierwszej połowie 2026 r. grupa wysłała za granicę 943 800 pojazdów, czyli o 71,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Firma ustanowiła również cztery kolejne miesięczne rekordy eksportu.

Według danych producenta oznacza to, że jeden samochód Chery trafiał na zagraniczny rynek średnio co 17 sekund. Zanim więc kierowca zdąży zaakceptować wszystkie komunikaty wyświetlane po uruchomieniu współczesnego auta, kolejny samochód koncernu prawdopodobnie zdążył już opuścić Chiny.

Grupa podkreśla także, że od 23 lat pozostaje największym chińskim eksporterem samochodów osobowych. Jej pojazdy są obecnie sprzedawane w ponad 130 krajach i regionach.

JAECOO 8 SHS-P Foto: Materiały prasowe

Chery buduje motoryzacyjny ekosystem

Chiński koncern nie chce być wyłącznie producentem samochodów. Coraz większe znaczenie mają własne systemy hybrydowe, technologie samochodów połączonych z siecią oraz rozwiązania opracowywane wewnątrz grupy. Chery International ma osiem globalnych centrów badawczo-rozwojowych i 36 zakładów produkcyjnych. Współpracuje także z ponad 2000 partnerów dealerskich. Firma zatrudnia około 150 tys. osób, z czego ponad 20 tys. pracuje poza Chinami.

Foto: Materiały prasowe

Chery awansuje również w światowych rankingach

Rozwój grupy znajduje odzwierciedlenie nie tylko w liczbie sprzedanych samochodów. Chery Holding Group zajęła 233. miejsce w rankingu Fortune Global 500 za 2025 r., awansując o 152 pozycje. Przychody firmy za 2024 r. wyniosły 39,1 mld dol.