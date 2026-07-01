Z tego artykułu dowiesz się: Jaką nową usługę w mObywatelu dostali kierowcy..

W jakich przypadkach przydatna będzie usługa "Sprawdź OC".

Dlaczego ważna jest nowa usługa w mObywatelu i z jakiego innego rozwiązania w tej aplikacji mogą korzystać kierowcy.

Kierowcy mają kolejny dobry powód, by sięgać do aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji właśnie udostępniło w niej usługę „Sprawdź OC”, dzięki której można szybko sprawdzić, czy dany pojazd ma ważne ubezpieczenie OC. Dotychczas taka usługa była dostępna wyłącznie w portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem UFG.pl. Kierowcy korzystali z niej bardzo często, nawet blisko 25 mln razy rocznie.

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Jak działa usługa „Sprawdź OC”

Teraz sprawdzenie ubezpieczenia OC dowolnego pojazdu zarejestrowanego w Polsce jest już możliwe w aplikacji mObywatel. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, VIN lub numer polisy (wystarczy jedna z tych danych), a następnie wybrać datę, dla której chcemy sprawdzić ubezpieczenie. Nowa usługa pozwala sprawdzić pojazdy własne, a także należące do innych osób, firm lub instytucji. System w odpowiedzi pokazuje podstawowe dane, takie jak marka pojazdu, nazwa ubezpieczyciela, a w przypadku sprawdzenia własnego auta, także termin ważności polisy OC.

– Polisa OC to podstawa bezpieczeństwa na drodze i dobrze, żeby każdy mógł szybko zweryfikować, czy dany pojazd ją posiada. Usługa „Sprawdź OC” daje taką możliwość w kilka sekund, bez dzwonienia do ubezpieczyciela czy szukania dokumentów. To kolejny krok w budowaniu mObywatela jako kompleksowego narzędzia dla kierowców – mówi Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Również Centralny Ośrodek Informatyki zwraca uwagę na praktyczne znaczenie projektu.

– Integracja danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z mObywatelem umożliwia szybki dostęp do informacji o ubezpieczeniu pojazdu bez konieczności szukania ich w różnych miejscach. Usługę zaprojektowaliśmy tak, aby była jednocześnie prosta w obsłudze, wydajna i bezpieczna dla milionów użytkowników, także przy dużej skali zapytań – mówi Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.

Kiedy warto sprawdzić OC w mObywatelu?

Usługa ma praktyczne zastosowanie w wielu sytuacjach. Najważniejsze z nich to: kolizja drogowa, zakup pojazdu z rynku wtórnego, korzystanie z auta zastępczego, wypożyczonego, pożyczonego od rodziny lub znajomego albo z samochodu firmowego.

„Sprawdź OC” w mObywatelu może też pomóc w bieżącej kontroli aktualności ubezpieczenia własnego pojazdu. Ale uruchomienie usługi „Sprawdź OC” w mObywatelu ma również wymiar prewencyjny. Brak ważnego OC wiąże się w Polsce z poważnymi konsekwencjami finansowymi, a w przypadku spowodowania wypadku nieubezpieczonym pojazdem sprawca może zostać obciążony wysokim regresem, co oznacza, że będzie musiał pokryć koszty wyrządzonych szkód z własnej kieszeni.

– „Sprawdź OC” to już kolejna usługa, po mStłuczce, która pojawia się w mObywatelu dzięki współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przeniesienie jednej z najpopularniejszych usług UFG do aplikacji mObywatel to odpowiedź na realne potrzeby obywateli, którzy mogą w jednym miejscu mieć dostęp do wielu przydatnych usług cyfrowych – komentuje Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Jesteśmy też gotowi do dalszej współpracy z naszymi partnerami z Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki, aby udostępnić w mObywatelu kolejne usługi ważne i przydatne w codziennym życiu – zapewnia.

Dane dotyczące ubezpieczenia OC trafiają do mObywatela dzięki integracji z bazą Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Z kolei do bazy UFG dane o zawartych umowach ubezpieczenia są na bieżąco przekazywane przez ubezpieczycieli. Należy pamiętać, że dane te mogą się zmienić, jeśli zostaną zaktualizowane przez ubezpieczycieli.

Nowa e-usługa została uruchomiona w ramach projektu „Platforma eUFG Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (eUFG)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w programie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Wprowadzenie usługi „Sprawdź OC” w aplikacji mObywatel to kolejny krok w rozwoju cyfrowych usług publicznych, które mają być prostsze, szybsze i bardziej dostępne dla obywateli. Przed skorzystaniem z usługi należy zaktualizować aplikację mObywatel do najnowszej wersji.