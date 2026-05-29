Renault, idąc drogą Mini i Fiata 500, przeprowadziło bardzo udany projekt przywrócenia do życia legendarnych modeli 4, 5 oraz Twingo, które właśnie wchodzi do sprzedaży i wygląda rewelacyjnie na żywo.

Renault Twingo E-Tech Foto: Materiały prasowe

Posiłkowanie się nostalgią miało na celu zintensyfikowanie zainteresowania nowymi miejskimi modelami na prąd. W przypadku Fiata to się nie udało i obecnie na rynku, poza elektryczną wersją, dostępna jest również odmiana spalinowa.

Fiat 500 Hybrid Foto: Szczepan Mroczek

Citroën też miał w ofercie sympatyczny i jednocześnie przystępny cenowo model, który właśnie chce ożywić. Inspiracją nie jest jednak sama nostalgia. Citroën chce przenieść ducha oryginalnego 2CV do XXI wieku, zachowując to, co wyróżniało legendę: przystępną cenę, lekką konstrukcję, praktyczność, wszechstronność i charakter, którego nie sposób pomylić z żadnym innym autem na drodze. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu mobilności dla każdego, Citroën 2CV zmienił codzienne życie milionów kierowców. Cechy 2CV dziś, w czasach rosnących kosztów i coraz bardziej skomplikowanej motoryzacji, ponownie nabierają znaczenia. Nowy model ma być współczesną interpretacją tej filozofii dla nowego pokolenia użytkowników.

Citroen_2CV Foto: Materiały prasowe

Marka podkreśla, że celem projektu jest stworzenie „ikony jutra”, wiernej DNA Citroëna. W tym przypadku innowacja nie oznacza dokładania kolejnych ekranów czy skomplikowanych systemów, ale uproszczenie codziennego życia i skupienie się na realnych potrzebach kierowców.

Nowy model ma być odpowiedzią na wyzwania współczesnej elektromobilności oraz coraz bardziej restrykcyjne przepisy obowiązujące w miastach. 2CV ma oferować swobodę poruszania się bez utraty charakteru i atrakcyjności. Po takiej deklaracji można by się spodziewać, że będzie występował zarówno w wersji spalinowej, jak i elektrycznej. Citroën obecnie mówi jednak wyłącznie o 2CV na prąd. Na więcej konkretów musimy jeszcze poczekać.

„Stworzenie 2 CV na miarę jutra to ogromne wyzwanie i wielka odpowiedzialność. Oryginalne 2 CV nie zostało stworzone jako ikona. Stało się nią dlatego, że dawało ludziom wolność. Nowe 2 CV będzie kontynuować tego samego ducha — nie poprzez nostalgię, lecz dzięki nowemu podejściu do prostoty i dostępności, odpowiadającemu potrzebom dzisiejszego świata. Elektryczne. Proste. Przystępne cenowo. Bliskie ludziom. Tak jak oryginalne 2 CV kiedyś zrewolucjonizowało dostęp do mobilności, tak nowe 2 CV ma na nowo rozbudzić entuzjazm wobec elektromobilności wśród nowego pokolenia dzięki wyjątkowo atrakcyjnemu modelowi” — podkreśla Xavier Chardon, dyrektor generalny marki Citroën.