Volvo potwierdziło, że kierowcy elektrycznych modeli marki zyskają dostęp do sieci Tesla Supercharger w Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku. Nowa usługa będzie zintegrowana z aplikacją Volvo Cars. Dzięki temu użytkownicy elektrycznych Volvo będą mogli wyszukiwać, uruchamiać i opłacać ładowanie bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji czy kart. W praktyce oznacza to dostęp do ponad 20 tys. punktów Tesla Supercharger w 29 europejskich krajach, w tym w Polsce, Niemczech, Czechach, Francji i Włoszech.

To kolejny krok w stronę uproszczenia życia kierowcom aut elektrycznych. Dziś elektromobilność często przypomina korzystanie z kilku różnych pilotów do jednego telewizora — każda sieć ma własną aplikację, abonament i sposób płatności. Volvo chce ten chaos ograniczyć.

Jak podkreśla Alejandro Castro Pérez, szef działu rozwiązań energetycznych Volvo Cars, marka koncentruje się na stworzeniu spójnego ekosystemu ładowania i maksymalnym uproszczeniu obsługi samochodów elektrycznych.

Już teraz kierowcy elektrycznych modeli Volvo mają dostęp — za pośrednictwem aplikacji marki — do ponad trzech milionów punktów ładowania na świecie. W Europie obejmuje to ponad 1,2 mln ładowarek, a w Ameryce Północnej 120 tys. punktów, w tym także sieć Tesla Supercharger.