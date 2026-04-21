Historia się powtarza. Kiedy do rywalizacji stają dwaj skoncentrowani na sukcesie i nabuzowani testosteronem konkurenci, walka staje się tak zażarta, że mogłaby być scenariuszem do filmu. Tym razem na słynnym niemieckim torze bitwę rozgrywają dwaj amerykańscy rywale – Ford i Chevrolet. Jest o co walczyć. Chodzi o tytuł najszybszego amerykańskiego producenta samochodów na Nürburgringu.

Ford Mustang GTD Competition Foto: Materiały prasowe

Walka zaczęła się w 2024 r.

Mustang GTD został najszybszym amerykańskim samochodem produkcyjnym na Nürburgringu w 2024 r., pokonując wymagającą niemiecką pętlę w czasie 6 minut i 57,685 sekundy. Wyprzedził wtedy Dodge’a Vipera ACR o 4,3 sekundy i stał się pierwszym autem ze Stanów Zjednoczonych, które złamało barierę siedmiu minut. Ford nie poprzestał jednak na tym wyniku i wrócił na „Zielone Piekło” w 2025 r., poprawiając czas o ponad pięć sekund – do 6 minut i 52,072 sekundy.

Na wyzwanie odpowiedział Chevrolet, przejmując puchar modelami ZR1 i ZR1X, które okazały się szybsze od topowego Mustanga. Corvette ZR1 uzyskała czas 6 minut i 50,763 sekundy, a ZR1X – 6 minut i 49,275 sekundy. Ford zapowiedział wtedy rewanż, a CEO Jim Farley rzucił zespołowi Corvette krótkie: „zaczynamy grę”.

Przenosimy się do kwietnia 2026 r. – Ford odzyskuje tytuł najszybszego amerykańskiego auta na Nürburgringu, uzyskując imponujący czas 6 minut i 40,835 sekundy. To nie tylko o 11 sekund lepszy wynik niż poprzedni rekord Mustanga GTD, ale również ponad osiem sekund przewagi nad Corvette ZR1X. Podobnie jak przy poprzednich próbach rekordowy przejazd wykonał fabryczny kierowca Ford Performance i Multimatic – Dirk Müller. Jak można się domyślić, rekord nie padł w seryjnym egzemplarzu, lecz w gruntownie zmodyfikowanej wersji – Mustangu GTD Competition.

Mustang GTD Competition to nie zabawka

Odmiana nazwana Mustang GTD Competition wykorzystuje rozwiniętą wersję doładowanego silnika V8 o pojemności 5,2 litra, generującą więcej niż 815 KM znane ze standardowego GTD. Dodatkowo Ford zastosował nowe felgi z magnezu, karbonowe fotele kubełkowe oraz lżejsze amortyzatory, redukując masę (dokładna wartość nie została ujawniona). Dla porównania seryjny Mustang GTD waży 1998 kg.

Zmodyfikowano także nadwozie pod kątem aerodynamiki. Mustang GTD Competition został wyposażony – oprócz istniejącego systemu zmniejszania oporu powietrza (DRS) – w zmodyfikowane tylne skrzydło, dodatkowe przednie płaty aerodynamiczne oraz tylne tarcze aerodynamiczne z włókna węglowego, co pozwala zwiększyć całkowitą siłę docisku bez utraty osiągów i równowagi aerodynamicznej.

„Wynik na Nürburgringu dowodzi, że doświadczenia zdobyte w sportach motorowych nie procentują wyłącznie na torze – są one wykorzystywane bezpośrednio w projektowaniu naszych samochodów seryjnych” – powiedział Mark Rushbrook, dyrektor globalny Ford Performance.

Ekskluzywność ma swoją cenę

Ze względu na wyjątkowy charakter tego osiągnięcia model GTD Competition będzie w przyszłości oferowany wyłącznie jako edycja specjalna, dostępna w Ameryce Północnej w ściśle limitowanej serii z indywidualnymi numerami seryjnymi. Ceny jeszcze nie podano, ale można spodziewać się wyraźnej dopłaty względem standardowego Mustanga GTD, który kosztuje 327 960 dol.

Eliminowanie każdej sekundy z czasu przejazdu Nürburgringu kosztuje krocie. Przypomnijmy, że bazowy Mustang kosztuje 35 330 dol. Dla porównania Corvette ZR1X startuje od 223 195 dol.

W światowej czołówce, ale nie na szczycie

Mustang GTD Competition dzierży obecnie nie tylko tytuł najszybszego samochodu amerykańskiego na Nürburgringu, ale również może się pochwalić drugim miejscem w klasyfikacji generalnej samochodów drogowych. Pierwszy jest Mercedes-AMG One z czasem 6 min 29 s, a trzecie Porsche 911 GT2 RS (6 min 43 s).