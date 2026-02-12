W 2025 r. Toyota w Europie sprzedała 948 042 pojazdy zelektryfikowane, o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż samochodów bateryjnych (BEV) wzrosła o 46 proc., hybryd plug-in o 76 proc., a klasycznych hybryd o 3 proc.

Reklama Reklama

Toyota Yaris Cross Foto: Materiały prasowe

Yaris Cross liderem segmentu B-SUV

Toyota utrzymała pozycję drugiej najlepiej sprzedającej się marki samochodów osobowych w Europie już piąty rok z rzędu, osiągając rekordowy wynik 1 143 963 aut. Segment B-SUV zdominował Yaris Cross, który był liderem swojej klasy z 11-procentowym udziałem w rynku.

Hilux napędza rynek aut użytkowych

Istotnym elementem wzrostu była także gama Toyota Professional. Sprzedaż pojazdów użytkowych wzrosła o 19 proc., do rekordowych 158 270 egzemplarzy, co przełożyło się na 6,7-procentowy udział w rynku. Największy wkład miał Hilux, którego sprzedaż zwiększyła się o 20 proc. rok do roku. Wzrosty odnotowała również rodzina modeli Proace, w tym wersje elektryczne.