Toyota z rekordem sprzedaży w Europie. Elektryfikacja napędza wyniki

Toyota zakończyła 2025 rok z rekordowym wynikiem sprzedaży w Europie, przekraczając 1,22 mln zarejestrowanych samochodów marek Toyota i Lexus. Kluczowym filarem wzrostu pozostają napędy zelektryfikowane, które odpowiadają już za 77 proc. całego wolumenu.

Publikacja: 12.02.2026 05:00

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

W 2025 r. Toyota w Europie sprzedała 948 042 pojazdy zelektryfikowane, o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż samochodów bateryjnych (BEV) wzrosła o 46 proc., hybryd plug-in o 76 proc., a klasycznych hybryd o 3 proc.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross

Foto: Materiały prasowe

Yaris Cross liderem segmentu B-SUV

Toyota utrzymała pozycję drugiej najlepiej sprzedającej się marki samochodów osobowych w Europie już piąty rok z rzędu, osiągając rekordowy wynik 1 143 963 aut. Segment B-SUV zdominował Yaris Cross, który był liderem swojej klasy z 11-procentowym udziałem w rynku.

Czytaj więcej

Kenta Kon - Prezes Toyota Motor Corporation
Tu i Teraz
Toyota zmienia prezesa. „Car guy” przegrywa z księgowym

Hilux napędza rynek aut użytkowych

Istotnym elementem wzrostu była także gama Toyota Professional. Sprzedaż pojazdów użytkowych wzrosła o 19 proc., do rekordowych 158 270 egzemplarzy, co przełożyło się na 6,7-procentowy udział w rynku. Największy wkład miał Hilux, którego sprzedaż zwiększyła się o 20 proc. rok do roku. Wzrosty odnotowała również rodzina modeli Proace, w tym wersje elektryczne.

Lexus LBX

Lexus LBX

Foto: Materiały prasowe

Lexus: spadek wolumenu, wysoka elektryfikacja i wzrost LBX

Lexus zakończył rok z wynikiem 85 075 sprzedanych samochodów. Choć całkowity wolumen był o 3,5 proc. niższy niż rok wcześniej, marka utrzymała bardzo wysoki poziom elektryfikacji – 100 proc. w Europie Zachodniej i 94 proc. w całym regionie. Najszybciej rosnącym modelem był kompaktowy LBX Hybrid, który zanotował wzrost sprzedaży o 19 proc. rok do roku.

Źródło: rp.pl

Firmy Motoryzacja sprzedaż samochodów Toyota
