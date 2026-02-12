Aktualizacja: 12.02.2026 05:51 Publikacja: 12.02.2026 05:00
Toyota Corolla Cross
Foto: Materiały prasowe
W 2025 r. Toyota w Europie sprzedała 948 042 pojazdy zelektryfikowane, o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż samochodów bateryjnych (BEV) wzrosła o 46 proc., hybryd plug-in o 76 proc., a klasycznych hybryd o 3 proc.
Toyota Yaris Cross
Foto: Materiały prasowe
Toyota utrzymała pozycję drugiej najlepiej sprzedającej się marki samochodów osobowych w Europie już piąty rok z rzędu, osiągając rekordowy wynik 1 143 963 aut. Segment B-SUV zdominował Yaris Cross, który był liderem swojej klasy z 11-procentowym udziałem w rynku.
Czytaj więcej
Toyota zyska nowego szefa. Na następcę Kojiego Sato, który pełnił funkcję prezesa od 2023 roku, z...
Istotnym elementem wzrostu była także gama Toyota Professional. Sprzedaż pojazdów użytkowych wzrosła o 19 proc., do rekordowych 158 270 egzemplarzy, co przełożyło się na 6,7-procentowy udział w rynku. Największy wkład miał Hilux, którego sprzedaż zwiększyła się o 20 proc. rok do roku. Wzrosty odnotowała również rodzina modeli Proace, w tym wersje elektryczne.
Lexus LBX
Foto: Materiały prasowe
Lexus zakończył rok z wynikiem 85 075 sprzedanych samochodów. Choć całkowity wolumen był o 3,5 proc. niższy niż rok wcześniej, marka utrzymała bardzo wysoki poziom elektryfikacji – 100 proc. w Europie Zachodniej i 94 proc. w całym regionie. Najszybciej rosnącym modelem był kompaktowy LBX Hybrid, który zanotował wzrost sprzedaży o 19 proc. rok do roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział zmiany w zasadach funkcjonowania Strefy Czystego Transportu...
Globalna transformacja motoryzacji wyraźnie traci impet. Stellantis ogłasza kosztowny reset strategii wartej 22...
Nowe BMW i3 weszło w fazę produkcji przedseryjnej w Monachium. To kluczowy dla koncernu test europejskiej fabryk...
Import używanych samochodów do Polski wyraźnie traci impet i wchodzi w fazę strukturalnego hamowania. Styczeń 20...
Włoska grupa DR Automobiles Groupe oficjalnie debiutuje na polskim rynku. Producent, który zbudował swoją pozycj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas