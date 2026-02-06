Aktualizacja: 06.02.2026 19:31 Publikacja: 06.02.2026 13:09
Kenta Kon - Prezes Toyota Motor Corporation
Największy producent samochodów na świecie po raz pierwszy od 2009 r. stawia na czele firmy eksperta finansowego, a nie menedżera związanego bezpośrednio z rozwojem samochodów, określanego w branży jako „car guy”. Decyzja ta oznacza początek przekształceń koncernu.
Toyota ogłosiła zmiany w momencie narastającej presji konkurencyjnej ze strony chińskich producentów oraz pogarszających się warunków rynkowych. Jak donosi Reuters, z dniem 1 kwietnia stanowisko prezesa i dyrektora generalnego Toyota Motor Corporation obejmie Kenta Kon, dotychczasowy dyrektor finansowy koncernu. Zastąpi on Kojiego Sato, który kierował Toyotą przez ostatnie trzy lata. Po ogłoszeniu zmian personalnych akcje Toyoty wzrosły o około 2 proc..
Koji Sato nie odchodzi jednak z firmy. Obejmie funkcję wiceprzewodniczącego Toyota Motor Corporation, koncentrując się na relacjach branżowych i kwestiach regulacyjnych. Od stycznia 2026 r. będzie również pełnił funkcję przewodniczącego JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association). Zmiany wymagają jeszcze formalnego zatwierdzenia przez akcjonariuszy, co ma nastąpić podczas walnego zgromadzenia planowanego na czerwiec 2026 r..
Kadencja Kojiego Sato przypadła na okres intensywnej debaty o strategii napędów. Toyota konsekwentnie stawiała na hybrydy, hybrydy plug-in, wodór i stopniową elektryfikację, w czasie gdy wielu konkurentów skoncentrowało się niemal wyłącznie na autach bateryjnych. Strategia ta okazała się skuteczna finansowo – w trakcie kadencji Sato akcje Toyoty wzrosły o 111 proc., wyraźnie przewyższając wzrost indeksu Nikkei.
Kenta Kon jest uważany za bliskiego współpracownika przewodniczącego rady nadzorczej Akio Toyody, wnuka założyciela koncernu. Jako dyrektor finansowy zyskał reputację osoby skutecznie kontrolującej koszty i wzmacniającej rentowność firmy. Zmiana ta jest postrzegana jako sygnał, że Toyota wchodzi w etap, w którym zarządzanie kapitałem, kosztami i działalnością pozamotoryzacyjną staje się równie istotne jak sam produkt.
Zmiana na szczycie zarządu została ogłoszona równolegle z publikacją wyników finansowych. Toyota poinformowała o 43-procentowym spadku zysku w kwartale październik–grudzień 2025 r., do 1,25 bln jenów (ok. 8 mld dol.). W okresie dziewięciu miesięcy do grudnia zysk koncernu spadł o 26 proc., do 3,03 bln jenów (ok. 19 mld dol.), mimo wzrostu sprzedaży. Na wynik koncernu wpłynęły m.in. cła nałożone przez Donalda Trumpa oraz konkurencja ze strony dynamicznie rozwijających się koncernów z Chin.
Toyota w ostatnim czasie, rozwijając markę GR, bardzo skutecznie walczyła z wizerunkiem nudnych samochodów do codziennej jazdy. Pokazała, że potrafi zbudować pełne emocji modele, które stanowią dowód dostępu do najbardziej zaawansowanych technologii. Wystarczy wspomnieć choćby rajdowo zestrojonego Yarisa GR Sport czy pokazany w grudniu 2025 r. supersportowy model GR GT z silnikiem V8 pod maską. Zmiana u szczytu władzy może oznaczać zawieszenie takich aktywności. Fani sportowych samochodów nie będą zadowoleni z tej decyzji. Nie zmienia to faktu, że cała branża motoryzacyjna zmaga się obecnie z problemami finansowymi, co w dużej mierze tłumaczy zmiany zachodzące w Toyocie.
