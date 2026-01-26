Aktualizacja: 26.01.2026 16:48 Publikacja: 26.01.2026 05:00
W 2026 roku najwięcej zmian czeka kierowców na trasach S6, A2, S7 i S1.
Wysyp przetargów w końcu 2025 r. oraz plany zwiększenia do 20 mld zł nakładów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na inwestycje w 2026 r. zapowiadają zbliżające się domykanie sieci szybkich tras w Polsce, docelowo zaplanowanej na około 7980 km, z których 2100 km mają liczyć autostrady. Choć w tym roku łączna długość włączanych do ruchu odcinków zmaleje do 290 km z blisko 400 km otwartych w roku ubiegłym, te oddawane kierowcom w nadchodzących miesiącach mają duże znaczenie dla upłynnienia ruchu i – co szczególnie ważne – pozwolą dłużej jechać bez zdejmowania nogi z gazu.
Najwięcej będzie się działo na północy oraz na wschodzie Polski. Znacząco poprawi się skomunikowanie wybrzeża Bałtyku dzięki dokończeniu czterech brakujących fragmentów drogi ekspresowej S6. GDDKiA uruchomi odcinki od Słupska do Bożepola Wielkiego, co pozwoli ekspresowo pokonać przeszło 300 km i wygodnie dostać się z Trójmiasta do Szczecina, a także dojechać do nadmorskich miejscowości w czasie wakacji. Cała S6 pozwoli także na drogowe skomunikowanie transportu portów w Szczecinie i Świnoujściu z portami w Gdańsku i Gdyni.
Z kolei oddanie czterech odcinków autostrady A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej – w sumie 58 km – nie tylko znacząco przybliży dojazd do wschodniej granicy kraju, ale także zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Podlasia. Zwłaszcza że do ruchu włączone zostanie jeszcze 60 km podlaskiego odcinka międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Drogowcy zapowiadają, że jeszcze przed końcem pierwszego kwartału łączna długość szybkich dróg w kraju ma przekroczyć 5,5 tys. km. Obecny rok przyniesie również dokończenie S7 na północy Krakowa, domykającej zarazem obwodnicę wokół miasta, a ponadto oddanie S1 od Bierunia do Oświęcimia i prawie 50 km obwodnic wokół ośmiu miast (Żukowa, Wąchocka, Oświęcimia, Kołbieli, Pułtuska, Gąsek, Morawicy oraz Woli Morawickiej), mających wyprowadzić z nich ruch tranzytowy.
Zagwarantowana w kontraktach wykonawców zimowa przerwa na budowach dróg, trwająca od połowy grudnia do połowy marca, nie przerwała przygotowań do nowych inwestycji. W drugiej połowie stycznia 2026 r. GDDKiA podpisała wart 777 mln zł kontrakt na budowę prawie 14 km pierwszej części zachodniej obwodnicy Szczecina, na odcinku Kołbaskowo – Dołuje. Ma być gotowy w 2029 r. Wynik przetargu na budowę dwóch pozostałych odcinków do Goleniowa musi czekać na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej.
Kolejna podpisana umowa obejmuje budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku pomiędzy Łagiewnikami i Niemczą, będącej ostatnim odcinkiem dolnośląskiej S8 między Wrocławiem a Bardem, właśnie wkraczającym w etap realizacji. Gotowy jest także kontrakt na obwodnicę Radomska w ciągu dróg krajowych nr 91 i 42, jedną z najważniejszych inwestycji w Łódzkiem, dzięki której miasto omijać będzie zatykający je dziś tranzyt.
Zarazem przyspieszyły procedury związane z rozbudową strategicznego dla Dolnego Śląska 35-kilometrowego fragmentu autostrady A4 pomiędzy Legnicą a Krzyżową, gdzie dwujezdniowa trasa z dwoma pasami ruchu zostanie zastąpiona nową, z trzema pasami i pasem awaryjnym. Została już wydana decyzja środowiskowa dla odcinka pomiędzy węzłami Krzyżowa i Krzywa, a druga decyzja ma być gotowa w ciągu nadchodzących dwóch miesięcy. GDDKiA chce zacząć prace od wybudowania nowej jezdni przebiegającej naprzemiennie – na północ i południe – od obecnego śladu A4. Następnie ruch zostanie przełożony na nową jezdnię, a stara nawierzchnia zostanie rozebrana i w jej miejscu powstanie nowa. Trzeba będzie także przebudować węzły drogowe.
20-miliardowy poziom wydatków na krajowy program budowy dróg ma być utrzymany nie krócej niż do 2030 r. Obecnie na etapie budowy lub projektowania jest 126 inwestycji o łącznej długości niemal 1520 km i wartości 61,8 mld zł. Zaplanowane na 2026 r. przetargi obejmą ponad 212 km, z których 51 km stanowią obwodnice.
