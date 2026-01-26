Wysyp przetargów w końcu 2025 r. oraz plany zwiększenia do 20 mld zł nakładów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na inwestycje w 2026 r. zapowiadają zbliżające się domykanie sieci szybkich tras w Polsce, docelowo zaplanowanej na około 7980 km, z których 2100 km mają liczyć autostrady. Choć w tym roku łączna długość włączanych do ruchu odcinków zmaleje do 290 km z blisko 400 km otwartych w roku ubiegłym, te oddawane kierowcom w nadchodzących miesiącach mają duże znaczenie dla upłynnienia ruchu i – co szczególnie ważne – pozwolą dłużej jechać bez zdejmowania nogi z gazu.

S6 nad Bałtykiem – szybszy dojazd do Trójmiasta i Szczecina

Najwięcej będzie się działo na północy oraz na wschodzie Polski. Znacząco poprawi się skomunikowanie wybrzeża Bałtyku dzięki dokończeniu czterech brakujących fragmentów drogi ekspresowej S6. GDDKiA uruchomi odcinki od Słupska do Bożepola Wielkiego, co pozwoli ekspresowo pokonać przeszło 300 km i wygodnie dostać się z Trójmiasta do Szczecina, a także dojechać do nadmorskich miejscowości w czasie wakacji. Cała S6 pozwoli także na drogowe skomunikowanie transportu portów w Szczecinie i Świnoujściu z portami w Gdańsku i Gdyni.

Z kolei oddanie czterech odcinków autostrady A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej – w sumie 58 km – nie tylko znacząco przybliży dojazd do wschodniej granicy kraju, ale także zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Podlasia. Zwłaszcza że do ruchu włączone zostanie jeszcze 60 km podlaskiego odcinka międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Drogowcy zapowiadają, że jeszcze przed końcem pierwszego kwartału łączna długość szybkich dróg w kraju ma przekroczyć 5,5 tys. km. Obecny rok przyniesie również dokończenie S7 na północy Krakowa, domykającej zarazem obwodnicę wokół miasta, a ponadto oddanie S1 od Bierunia do Oświęcimia i prawie 50 km obwodnic wokół ośmiu miast (Żukowa, Wąchocka, Oświęcimia, Kołbieli, Pułtuska, Gąsek, Morawicy oraz Woli Morawickiej), mających wyprowadzić z nich ruch tranzytowy.