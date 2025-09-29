Debreczyn to również centrum innowacji w dziedzinie elektromobilności. To tu po raz pierwszy rusza seryjna produkcja akumulatorów wysokiego napięcia nowej generacji (Gen6). Nowe ogniwa cylindryczne oferują o 20 proc. większą gęstość energii, a to przekłada się na 30 proc. krótszy czas ładowania i zasięg sięgający nawet 800 km. Dzięki technologii 800 V w zaledwie 10 minut można „dolać” energii na 350 km jazdy. Baterie są składane na miejscu, co skraca logistykę i zmniejsza ślad węglowy. Procesy ich montażu – od spawania laserowego po pianowanie zabezpieczające (proces wypełniania wybranych elementów nadwozia specjalną pianką) – są w pełni monitorowane przez sztuczną inteligencję, a każda bateria przechodzi 100-procentową kontrolę jakości. Napęd również jest dziełem BMW. Silniki elektryczne szóstej generacji powstają w zakładzie w austriackim Steyr. W porównaniu z poprzednią generacją straty energii zredukowano o 40 proc., a cała jednostka jest lżejsza i tańsza w produkcji. Efekt to do 20 proc. wyższa ogólna sprawność pojazdu.

BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie nową fabrykę Foto: mat. prasowe

W Debreczynie zastosowano też innowacyjną architekturę montażu. Wiązka elektryczna została uproszczona – jest krótsza o 600 m i lżejsza o 30 proc., a podzielona na cztery „strefy” (front, nadwozie, tył i dach). Modułowość całej konstrukcji oznacza prostszy i szybszy montaż. Logistyka oparta jest na tzw. strukturze „grzebienia” – 80 proc. części trafia bezpośrednio na linię montażową, co eliminuje potrzebę magazynowania i dodatkowych przeładunków. Komponenty transportują autonomiczne pociągi i roboty, a cały proces jest monitorowany cyfrowo w czasie rzeczywistym.

Ta fabryka to symbol nowej ery

Debreczyn to dla BMW coś więcej niż kolejna fabryka. To laboratorium przyszłości, w którym połączono elektromobilność, cyfryzację i ekologię. – To nie tylko początek nowej fabryki, to początek nowej ery – podkreśla Hans-Peter Kemser, szef zakładu. „Nowa Klasa” ma zdefiniować BMW na kolejne dekady. Do 2027 r. technologie wprowadzone w Debreczynie trafią do 40 nowych modeli i liftingów. To właśnie na Węgrzech widać najlepiej, jak niemiecki koncern wyobraża sobie motoryzację przyszłości – cyfrową, zeroemisyjną i maksymalnie efektywną.