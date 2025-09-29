Aktualizacja: 29.09.2025 23:25 Publikacja: 29.09.2025 01:28
Mimo, że w fabryce BMW w Debreczynie pracuje niemal 1000 robotów część produkcji nie może się odbyć bez pomocy ludzkich rąk
Foto: mat. prasowe
Debreczyn to drugie co do wielkości miasto Węgier. Spokojne, kameralne, z niewielkim lotniskiem, uroczą starówką i największym węgierskim parkiem narodowym. To właśnie tutaj pod koniec października rozpocznie się seryjna produkcja elektrycznego SUV-a iX3, który otwiera nowy rozdział w historii BMW. Jak bardzo miejscowi dbają o ludzi z BMW i zainwestowane pieniądze, widać na każdym kroku. Eskorta policji naszego autobusu na terenie starego miasta, powitanie przez burmistrza czy kolacja na terenie uniwersytetu to tylko kilka przykładów.
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie nową fabrykę
Foto: mat. prasowe
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie nową fabrykę
Foto: mat. prasowe
Zakład w Debreczynie to inwestycja warta 2 mld euro i strategiczny punkt na mapie BMW. To pierwsza fabryka koncernu działająca całkowicie bez paliw kopalnych, w pełni zasilana energią odnawialną. Część prądu dostarczy farma fotowoltaiczna o powierzchni 50 hektarów, a nadwyżki będą magazynowane w zbiorniku termicznym o pojemności 1800 m3. Tylko to rozwiązanie pozwala ograniczyć emisję CO2 w produkcji samochodu o nawet 90 proc. w porównaniu z tradycyjnymi zakładami. Symbolem tej transformacji jest lakiernia – jedno z najbardziej energochłonnych ogniw produkcji – która w Debreczynie działa wyłącznie na prąd z OZE. Dodatkowo 85 hektarów terenów fabryki przeznaczono na zieleń i łąki kwietne, które poprawiają bioróżnorodność i retencję wody. Fabryka nie ma nawet przyłącza gazowego – to przykład, jak BMW rozumie dziś hasło „zrównoważony rozwój”.
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie nową fabrykę
Foto: mat. prasowe
Nowa fabryka to także demonstracja cyfryzacji. Wszystkie procesy zaplanowano w wirtualnym środowisku tzw. cyfrowej fabryki. Każdy robot, linia montażowa czy prasa miały swojego cyfrowego bliźniaka. Dzięki temu rzeczywista produkcja mogła zostać zoptymalizowana jeszcze przed uruchomieniem zakładu. W efekcie w halach działa dziś niemal tysiąc robotów. To one odpowiadają za spawanie, montaż czy kontrolę jakości. W warsztacie nadwozi łączą około 450 elementów karoserii, a zaawansowane algorytmy przewidują ewentualne awarie sprzętu, zanim do nich dojdzie. Do tego dochodzą technologie rozszerzonej rzeczywistości, np. okulary HoloLens, które umożliwiają zdalną współpracę z ekspertami z innych fabryk BMW na świecie.
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie nową fabrykę
Foto: mat. prasowe
Zakład w Debreczynie to pierwszy obiekt w sieci BMW, który w całości wpisuje się w koncepcję iFactory – cyfrowej, elastycznej i neutralnej klimatycznie produkcji. Wytłaczarnia jest w stanie przetworzyć do 10 tys. elementów dziennie, a cały proces opiera się na zamkniętym obiegu materiałowym. Odpady stalowe i aluminiowe są natychmiast sortowane i odsyłane do recyklingu, co pozwala ograniczać zarówno koszty, jak i emisję. Lakiernia – najbardziej energochłonny etap – pracuje wyłącznie na energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Dzięki temu sam proces malowania pozwala zredukować emisję CO2 o 12 tys. ton rocznie. Dodatkowo wykorzystano tu system odzysku ciepła oraz innowacyjne rozwiązania, takie jak eRTO (elektryczna regeneracyjna oksydacja termiczna) do oczyszczania spalin.
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie nową fabrykę
Foto: mat. prasowe
Debreczyn to również centrum innowacji w dziedzinie elektromobilności. To tu po raz pierwszy rusza seryjna produkcja akumulatorów wysokiego napięcia nowej generacji (Gen6). Nowe ogniwa cylindryczne oferują o 20 proc. większą gęstość energii, a to przekłada się na 30 proc. krótszy czas ładowania i zasięg sięgający nawet 800 km. Dzięki technologii 800 V w zaledwie 10 minut można „dolać” energii na 350 km jazdy. Baterie są składane na miejscu, co skraca logistykę i zmniejsza ślad węglowy. Procesy ich montażu – od spawania laserowego po pianowanie zabezpieczające (proces wypełniania wybranych elementów nadwozia specjalną pianką) – są w pełni monitorowane przez sztuczną inteligencję, a każda bateria przechodzi 100-procentową kontrolę jakości. Napęd również jest dziełem BMW. Silniki elektryczne szóstej generacji powstają w zakładzie w austriackim Steyr. W porównaniu z poprzednią generacją straty energii zredukowano o 40 proc., a cała jednostka jest lżejsza i tańsza w produkcji. Efekt to do 20 proc. wyższa ogólna sprawność pojazdu.
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie nową fabrykę
Foto: mat. prasowe
W Debreczynie zastosowano też innowacyjną architekturę montażu. Wiązka elektryczna została uproszczona – jest krótsza o 600 m i lżejsza o 30 proc., a podzielona na cztery „strefy” (front, nadwozie, tył i dach). Modułowość całej konstrukcji oznacza prostszy i szybszy montaż. Logistyka oparta jest na tzw. strukturze „grzebienia” – 80 proc. części trafia bezpośrednio na linię montażową, co eliminuje potrzebę magazynowania i dodatkowych przeładunków. Komponenty transportują autonomiczne pociągi i roboty, a cały proces jest monitorowany cyfrowo w czasie rzeczywistym.
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie nową fabrykę
Foto: mat. prasowe
Debreczyn to dla BMW coś więcej niż kolejna fabryka. To laboratorium przyszłości, w którym połączono elektromobilność, cyfryzację i ekologię. – To nie tylko początek nowej fabryki, to początek nowej ery – podkreśla Hans-Peter Kemser, szef zakładu. „Nowa Klasa” ma zdefiniować BMW na kolejne dekady. Do 2027 r. technologie wprowadzone w Debreczynie trafią do 40 nowych modeli i liftingów. To właśnie na Węgrzech widać najlepiej, jak niemiecki koncern wyobraża sobie motoryzację przyszłości – cyfrową, zeroemisyjną i maksymalnie efektywną.
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie nową fabrykę
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
- W fabryce BMW w Debreczynie pracuje niemal 1000 robotów.
- Zakład generuje nawet 60 ton złomu stali i aluminium dziennie – wszystko trafia do recyklingu.
- Farma fotowoltaiczna o powierzchni 50 ha pokrywa 1/4 rocznego zapotrzebowania fabryki na prąd.
- Magazyn energii cieplnej mieści 1800 m3 wody, co odpowiada 130 MWh zmagazynowanej energii.
- W halach lakierni zużywa się średnio 5,5 kg lakieru na każdy samochód.
- Nowe akumulatory Gen6 mają o 20 proc. większą gęstość energii i pozwalają skrócić ładowanie o 30 proc.
Tak wygląda bateria samochodu elektrycznego od środka
Foto: mat. prasowe
Gotowe baterie BMW iX3
Foto: mat. prasowe
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie nową fabrykę
Foto: mat. prasowe
Żeby nie trzeba było trzymać rąk w górze cały samochód odwracany jest na bok
Foto: mat. prasowe
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie nową fabrykę
Foto: mat. prasowe
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie nową fabrykę
Foto: mat. prasowe
