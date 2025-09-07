Aktualizacja: 07.09.2025 20:56 Publikacja: 07.09.2025 11:29
Na początek na rynku pojawi się wersja iX3 50 xDrive
Foto: mat. prasowe
Kiedy BMW w latach 60. ubiegłego wieku wprowadziło na rynek „Neue Klasse”, uratowało się przed bankructwem. Nowa generacja modeli była fundamentem, na którym zbudowano późniejsze sukcesy marki. Dziś „Nowa Klasa” powraca – tym razem jako projekt elektryczny i technologiczny, mający wyznaczyć drogę na kolejne dekady. Pierwszym przedstawicielem tej linii jest BMW iX3 – elektryczny SUV, który oficjalnie zadebiutował na targach IAA Mobility w Monachium i na rynek trafi wiosną 2026 roku.
BMW iX3
Foto: mat. prasowe
Symboliczne znaczenie ma nie tylko sam model, ale też miejsce jego produkcji. BMW zbudowało nową fabrykę w Debreczynie na Węgrzech – zakład, który ma działać całkowicie bez paliw kopalnych. Energia elektryczna pochodzić będzie wyłącznie z odnawialnych źródeł, w tym również dla energochłonnej lakierni. Efekt? W porównaniu z innymi fabrykami BMW, emisja CO₂ podczas produkcji nowego iX3 ma zostać zredukowana aż o dwie trzecie. Również logistyka też ma być przyjazna środowisku – dostawcy i wewnętrzne centra produkcyjne (np. zakład napędów w Steyr i baterii w Dolnej Bawarii) są ulokowane możliwie blisko Węgier, co skraca łańcuchy dostaw.
BMW iX3
Foto: mat. prasowe
iX3 to pierwsze auto oparte na całkowicie nowej platformie 800 V. Opracowano szóstą generację silników elektrycznych, lżejszych o 10 proc. i o 40 proc. bardziej wydajnych energetycznie niż dotychczas. Produkcja napędów ma być tańsza nawet o jedną piątą. Na początek pojawi się wersja iX3 50 xDrive: dwa silniki – synchroniczny z tyłu i asynchroniczny z przodu – zapewniają moc 470 KM i 645 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie 0–100 km/h trwa 4,9 s, a prędkość maksymalna wynosi 210 km/h. SUV może holować przyczepę do 2000 kg, co czyni go autem nie tylko dla technologicznych entuzjastów, ale i dla rodzin czy aktywnych użytkowników.
BMW iX3
Foto: mat. prasowe
Pod podłogą pracuje akumulator litowo-jonowy o pojemności 108 kWh brutto. Zasięg w cyklu WLTP sięga od 679 do 805 km – to jeden z najlepszych wyników w segmencie. Dzięki technologii 800 V iX3 obsługuje ładowanie z mocą do 400 kW. To oznacza, że w 10 minut można uzupełnić energię na 372 km, a ładowanie od 10 do 80 proc. trwa 21 min. W przypadku ładowania AC dostępne są dwie opcje: 11 kW lub 22 kW. Nowością jest pełna obsługa ładowania dwukierunkowego – V2L, V2H i V2G – co pozwala nie tylko zasilać urządzenia, ale także oddawać energię do domu czy sieci.
BMW iX3
Foto: mat. prasowe
BMW zdecydowało się na stylistyczną zmianę kursu. Nowy iX3 rezygnuje z kontrowersyjnych, powiększonych nerek i agresywnego przodu. Zamiast tego otrzymujemy wąską atrapę chłodnicy, która nawiązuje do klasycznych modeli z lat 70. i 80. Chrom zniknął całkowicie, zastąpiony przez matowe akcenty i LED-owe linie świetlne. Również tył karoserii ma zupełnie nowy wygląd. Po pierwszym przyjrzeniu się z bliska nowe BMW robi bardzo dobre wrażenie. To absolutnie dobry kierunek stylistyczny i na reszcie koniec modeli, które wywołują kontrowersje. Wymiary plasują auto w samym sercu segmentu D-SUV: długość 4,78 m, szerokość 1,90 m i wysokość 1,64 m. Bagażnik oferuje 520 l (1750 l po złożeniu siedzeń), a dodatkowe 58 l przestrzeni znajdziemy pod maską. Opcjonalnie dostępne są felgi mają aż 22 cale.
BMW iX3
Foto: mat. prasowe
Kolejna rewolucja, kto wie czy nie największa kryje się we wnętrzu. To pierwszy seryjny BMW z systemem Panoramic iDrive. Na przedniej szybie, w dolnej części, rozciąga się 110-centymetrowy wyświetlacz prezentujący informacje w trzech warstwach: prędkość i dane jazdy bezpośrednio przed kierowcą, treści multimedialne i ustawienia na 17,9-calowym ekranie dotykowym oraz opcjonalny HUD 3D w rozszerzonej rzeczywistości. To chyba najlepszy ekran jaki do tej pory zaprezentował świat motoryzacji, a do tego coś czego w tej formie jeszcze nie było. Minimalistyczna deska rozdzielcza korzysta z technologii „Shy Tech” – przyciski podświetlają się tylko wtedy, gdy są aktywne. Kierownica otrzymała nietypowy, pionowy układ ramion. Materiały we wnętrzu pochodzą z recyklingu (PET, sieci rybackie), a jasne wykończenia Veganza wzmacniają wrażenie przestronności.
BMW iX3
Foto: mat. prasowe
Architektura elektroniczna opiera się na czterech centralnych komputerach, które zastępują dziesiątki dotychczasowych sterowników. „Heart of Joy” odpowiada za napęd i rekuperację – w 98 proc. przypadków hamowanie odbywa się wyłącznie przez odzyskiwanie energii, bez użycia tradycyjnych tarcz. Drugi moduł steruje systemami jazdy autonomicznej, w tym Highway Assist z automatyczną zmianą pasa. Pozostałe odpowiadają za multimedia i komfort. BMW deklaruje redukcję długości okablowania o 600 m i nawet 20-krotnie szybsze przetwarzanie danych.
Segment średnich SUV-ów elektrycznych to dziś najbardziej konkurencyjna część rynku w Europie. Na rynku jest Tesla, która póki co traci na znaczeniu, ale nie wolno jej pominąć, mocno naciska też Audi i Mercedes no i są chińscy gracze z BYD na czele. iX3 dobre argumenty w postaci dużego zasięgu, technologii 800 V i jakości wykonania. Cena, która startuje od 310 tys. zł lokuje to auto wyraźnie powyżej limitów programów polskich dopłat. Kluczowe będą rynki USA i – przede wszystkim – Chiny. Tam, jak podkreślają analitycy, rozstrzygnie się, czy początek projektu "Neue Klasse" w postacie iX3 pozwoli BMW odzyskać przewagę nad dynamicznymi chińskimi markami. Do 2027 roku BMW planuje aż 40 modeli i liftingów opartych na architekturze Neue Klasse. Po iX3 dołączy m.in. elektryczna Seria 3. W ofercie pojawią się również sportowe odmiany M Performance oraz pełne modele M.
BMW iX3
Foto: mat. prasowe
BMW iX3 to nie tylko kolejny SUV na prąd. To manifest technologiczny i stylistyczny, który pokazuje, że marka z Monachium chce budować samochody elektryczne na własnych zasadach – nie kopiując konkurencji, ale wracając do korzeni: proporcji, prostoty i radości z jazdy. Jednocześnie iX3 jest testem – jeśli model odniesie sukces, będzie zielonym światłem dla całego programu „Nowa Klasa”. Jeśli nie, przyszłość BMW może okazać się trudniejsza, niż przewidują plany zarządu.
Czy wiesz, że…
- Pierwsze BMW z „Nowej Klasy” w latach 60. uratowało firmę przed bankructwem i otworzyło drogę do stworzenia kultowej Serii 3
- Technologia 800 V w autach elektrycznych była początkowo domeną Porsche Taycana i Hyundai’a Ioniq 5 – teraz BMW dołącza do tej elity
BMW iX3
Foto: mat. prasowe
