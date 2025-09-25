Na tej ostatniej bazie w przyszłości ma powstać m.in. nowe BMW X5 dostępne w kilku wariantach napędu – od klasycznej benzyny, przez PHEV, po wersję na wodór. W teorii brzmi to jak proste i genialne rozwiązanie. W praktyce – jest znacznie bardziej skomplikowane. BMW nie potwierdziło oficjalnie, że rzeczywiście przygotowuje trzy odrębne architektury. Producent sugeruje raczej, że chodzi o elastyczny system modułów, które będzie można łączyć między sobą, aby maksymalnie wykorzystać efekt skali. Innymi słowy – nie trzy całkowicie osobne światy, lecz wspólna baza techniczna dla różnych wariantów napędu.

Ta strategia odróżnia BMW od konkurentów. Mercedes i Audi mocno postawiły na pełną elektryfikację, inwestując miliardy w nowe platformy EV. Tymczasem BMW woli trzymać kilka opcji otwartych. To ryzykowne, ale daje przewagę w zróżnicowanym świecie: w Europie Północnej elektryki sprzedają się świetnie, ale w Indiach czy Afryce, a kto wie, czy również nie w USA – udział aut spalinowych przez najbliższe dekady pozostanie dominujący.

BMW chce być przygotowane na każdy scenariusz

Kiedy Goller mówi, że silniki spalinowe nigdy nie znikną, nie chodzi tylko o żart. To zapowiedź, że BMW nie zamierza składać broni ani w elektromobilności, ani w świecie klasycznych jednostek napędowych. To również sygnał do inwestorów: firma nie da się wciągnąć w jeden, kosztowny zakład na przyszłość. Deklaracja BMW wpisuje się w szerszą dyskusję o tym, jak długo potrwa era spalin. Unia Europejska oficjalnie planuje zakończenie sprzedaży nowych aut spalinowych do 2035 roku, ale coraz częściej słychać głosy, że termin może być trudny do dotrzymania. Z kolei w USA, Chinach czy Indiach proces ten ma bardzo różne tempo. BMW wyraźnie pokazuje, że chce być przygotowane na każdy scenariusz.

Czy wiesz, że…

- BMW sprzedało w 2024 roku ponad 375 tys. aut elektrycznych. Dużo, ale to wciąż mniej niż 20 proc. całej sprzedaży marki.

- Pierwszy seryjny samochód elektryczny BMW – i3 – zadebiutował w 2013 roku i pozostawał w produkcji prawie dekadę.

- Neue Klasse to nawiązanie do historycznych modeli BMW z lat 60., które uratowały markę przed bankructwem.