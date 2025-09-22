Aktualizacja: 22.09.2025 11:26 Publikacja: 22.09.2025 05:44
Tenet T8 to przebrandowione wersje Chery Tiggo - na zdjęciu Tiggo 8 Pro Max
Foto: mat. prasowe
Japońska agencja prasowa Nikkei poinformowała, że Chery opuści rynek rosyjski do 2027 roku. Według gazety decyzja ta została podjęta w celu uniknięcia sankcji i strat z planowanego wprowadzenia akcji na giełdę w Hongkongu. Firma planuje pozyskać 1,2 mld dolarów ze sprzedaży akcji. Nikkei powołał się na dokumenty Chery, z których wynika, że w ciągu dwóch lat firma będzie stopniowo zmniejszać liczbę istniejących marek i kanałów sprzedaży w Rosji, po czym ich udział w całkowitych przychodach stanie się „nieznaczny”. O tym, że coś jest na rzeczy świadczy fakt, że taką strategię Chińczycy już zastosowali na innych reżimowych rynkach. Pod koniec 2024 roku producent samochodów ogłosił, że „zakończy transakcje z Iranem i Kubą”, aby „zmniejszyć ryzyko sankcji”. Agencja Reuters zauważyła, że zbliżająca się oferta publiczna Chery może być największą ofertą z branży motoryzacyjnej w Hongkongu w tym roku. Rynek finansowy już dał znać Chińczykom, że negatywnie ocenia ich zaangażowanie w Rosji. W maju Bloomberg poinformował, że banki z Wall Street odmawiają udziału w ofercie publicznej Chery w związku ze sprzedażą produkcji w Rosji.
Tenet T4
Foto: mat. prasowe
Producent stara się więc być jak najmniej widoczny. Od tego roku samochody Chery będą sprzedawane w Rosji pod inną marką – Tenet. Ta marka jest rosyjska, jednak wszystkie trzy modele obecnie dostępne na rosyjskim rynku – crossovery T4, T7 i T8 – to przebrandowione wersje Chery Tiggo (odpowiednio Tiggo 4, Tiggo 7L i Tiggo 8 Pro Max). Samochody Tenet są montowane w fabryce w obwodzie kałuskim, gdzie do 2022 roku produkowano Volkswagena. Maksymalna zdolność produkcyjna zakładu wynosi 200 tys. rocznie. Jak twierdzi RBK rynek rosyjski jest od wojny Putina drugim co do wielkości rynkiem zbytu Chery po Chinach i stanowił ponad jedną czwartą (25,5 proc.) całkowitych przychodów firmy w zeszłym roku. Producent stał się jednym z najpopularniejszych w Rosji po wycofaniu się wszystkich zachodnich koncernów motoryzacyjnych z Rosji w 2022 roku po zbrodniczej agresji na pokojowego sąsiada.
Tenet T7
Foto: mat. prasowe
W tym roku rośnie w Rosji niezadowolenie z chińskiej produkcji a popyt na nią spada. Rosjanie wolą kupić używane zachodnie auta, aniżeli drogie i wadliwe pojazdy chińskie. Pod koniec sierpnia rosyjska sprzedaż Chery zmniejszyła się o jedną trzecią. Koncern zajmował trzecie miejsce wśród najlepiej sprzedających się marek w Rosji (11 tys. sztuk, spadek o 32,9 proc. w porównaniu z sierpniem 2024 roku), za Ładą i Havalem. Od stycznia do marca tego roku w Rosji zamknięto ponad 210 chińskich salonów samochodowych z powodu utraty inwestorów, trzy razy więcej niż w roku poprzednim. Całkowity popyt na nowe samochody, w tym chińskie, w Rosji znacznie osłabł w tym roku. W pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku sprzedaż nowych aut była o prawie jedną czwartą niższa niż rok wcześniej. Chery oficjalnie nie odpowiedziało na doniesienia japońskiej agencji. Rosyjska spółka chińskiego producenta napisała w odpowiedzi na pytania gazety RBK, że „marka Chery nie opuszcza rynku rosyjskiego”.
Tenet T8
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
- Chery w 2023 r. sprzedało na świecie ponad 1,8 mln aut, z czego ok. połowę poza Chinami – to rekord w historii firmy.
- Marka jest dziś obecna w ponad 80 krajach i dysponuje siecią sprzedaży obejmującą 12 tys. punktów dealerskich i serwisowych.
- W 2024 roku Chery awansowało na 10. miejsce wśród największych producentów samochodów na świecie pod względem wolumenu.
