Japońska agencja prasowa Nikkei poinformowała, że ​​Chery opuści rynek rosyjski do 2027 roku. Według gazety decyzja ta została podjęta w celu uniknięcia sankcji i strat z planowanego wprowadzenia akcji na giełdę w Hongkongu. Firma planuje pozyskać 1,2 mld dolarów ze sprzedaży akcji. Nikkei powołał się na dokumenty Chery, z których wynika, że ​​w ciągu dwóch lat firma będzie stopniowo zmniejszać liczbę istniejących marek i kanałów sprzedaży w Rosji, po czym ich udział w całkowitych przychodach stanie się „nieznaczny”. O tym, że coś jest na rzeczy świadczy fakt, że taką strategię Chińczycy już zastosowali na innych reżimowych rynkach. Pod koniec 2024 roku producent samochodów ogłosił, że „zakończy transakcje z Iranem i Kubą”, aby „zmniejszyć ryzyko sankcji”. Agencja Reuters zauważyła, że ​​zbliżająca się oferta publiczna Chery może być największą ofertą z branży motoryzacyjnej w Hongkongu w tym roku. Rynek finansowy już dał znać Chińczykom, że negatywnie ocenia ich zaangażowanie w Rosji. W maju Bloomberg poinformował, że banki z Wall Street odmawiają udziału w ofercie publicznej Chery w związku ze sprzedażą produkcji w Rosji.

Chińskie marki w Rosji przemalowane na rosyjskie

Producent stara się więc być jak najmniej widoczny. Od tego roku samochody Chery będą sprzedawane w Rosji pod inną marką – Tenet. Ta marka jest rosyjska, jednak wszystkie trzy modele obecnie dostępne na rosyjskim rynku – crossovery T4, T7 i T8 – to przebrandowione wersje Chery Tiggo (odpowiednio Tiggo 4, Tiggo 7L i Tiggo 8 Pro Max). Samochody Tenet są montowane w fabryce w obwodzie kałuskim, gdzie do 2022 roku produkowano Volkswagena. Maksymalna zdolność produkcyjna zakładu wynosi 200 tys. rocznie. Jak twierdzi RBK rynek rosyjski jest od wojny Putina drugim co do wielkości rynkiem zbytu Chery po Chinach i stanowił ponad jedną czwartą (25,5 proc.) całkowitych przychodów firmy w zeszłym roku. Producent stał się jednym z najpopularniejszych w Rosji po wycofaniu się wszystkich zachodnich koncernów motoryzacyjnych z Rosji w 2022 roku po zbrodniczej agresji na pokojowego sąsiada.