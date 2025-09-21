Dostawca motoryzacyjny i producent opon Continental oddzielił się od swojego działu elektroniki i oprogramowania - teraz nazywa się Aumovio i jest niezależną spółką publiczną. W obliczu kryzysu motoryzacyjnego, prezes Philipp von Hirschheydt uważa ten rozdział za właściwy: „W sektorze dostawców motoryzacyjnych, w całym przemyśle motoryzacyjnym, przechodzimy bardzo istotną transformację, która wymaga od firm szybkiego podejmowania decyzji. Dlatego stwierdziliśmy, że jako firma w ten sposób skoncentrujemy się na szybszym rozwoju i naszych rynkach”.

Opony i tradycyjne części samochodowe pozostaną zatem pod nazwą Continental, a cyfrowa inteligencja w samochodach znajdzie nowy dom w Aumovio, do którego przechodzi około 92 tys. pracowników, czyli prawie połowa. Przychody w tym segmencie wyniosły ostatnio około 20 mld euro. Jako niezależna firma, Aumovio ma nadzieję na szybsze inwestowanie i nawiązywanie partnerstw. Konkurencja stała się zacięta i stawka za niezależność jest wysoka. Pytanie brzmi, czy niemiecki dostawca oprogramowania motoryzacyjnego utrzyma się, gdy niemiecki przemysł motoryzacyjny słabnie?

Każdy, kto posiada akcje Continental w swoim portfelu, automatycznie otrzyma akcje Aumovio o tej samej wartości, ale podzielonej na nowo między dwie spółki. Za każde dwie akcje Continental inwestorzy otrzymują jedną akcję Aumovio. Continental zamierza również wycofać się ze swojego działu technologii tworzyw sztucznych Contitech. Firma z Hanoweru wydzieliła już w 2021 roku dział układów napędowych Vitesco. Docelowo Continental wraca do korzeni i pozostanie tylko z działem produkcji opon.

Czy wiesz, że…

- Continental powstał w 1871 roku w Hanowerze jako producent gumowych opon do powozów i rowerów.

- Dział elektroniki i oprogramowania, dziś Aumovio, zatrudnia więcej osób niż cały Volkswagen w latach 60.

- Podobną strategię podziału zastosowały wcześniej Bosch i Delphi – obie firmy wydzieliły spółki technologiczne, by szybciej reagować na rynek.