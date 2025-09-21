Reklama

Continental wraca do korzeni. Firma skupi się wyłącznie na produkcji opon

Continental znany jest jako producent opon, ale do tej pory był również poddostawcą motoryzacyjnym. Firma wydzieliła teraz dział elektroniki i oprogramowania i jest od teraz notowana na giełdzie pod nazwą Aumovio.

Publikacja: 21.09.2025 20:23

Continetal wraca do korzeni i zajmie się produkcją opon

Continetal wraca do korzeni i zajmie się produkcją opon

Foto: AdobeStock

Albert Warner

Dostawca motoryzacyjny i producent opon Continental oddzielił się od swojego działu elektroniki i oprogramowania - teraz nazywa się Aumovio i jest niezależną spółką publiczną. W obliczu kryzysu motoryzacyjnego, prezes Philipp von Hirschheydt uważa ten rozdział za właściwy: „W sektorze dostawców motoryzacyjnych, w całym przemyśle motoryzacyjnym, przechodzimy bardzo istotną transformację, która wymaga od firm szybkiego podejmowania decyzji. Dlatego stwierdziliśmy, że jako firma w ten sposób skoncentrujemy się na szybszym rozwoju i naszych rynkach”.

Opony i tradycyjne części samochodowe pozostaną zatem pod nazwą Continental, a cyfrowa inteligencja w samochodach znajdzie nowy dom w Aumovio, do którego przechodzi około 92 tys. pracowników, czyli prawie połowa. Przychody w tym segmencie wyniosły ostatnio około 20 mld euro. Jako niezależna firma, Aumovio ma nadzieję na szybsze inwestowanie i nawiązywanie partnerstw. Konkurencja stała się zacięta i stawka za niezależność jest wysoka. Pytanie brzmi, czy niemiecki dostawca oprogramowania motoryzacyjnego utrzyma się, gdy niemiecki przemysł motoryzacyjny słabnie?

W całej grupie Continental zostanie zwolnionych łącznie 7150 stanowisk pracy
Producenci
Gigant motoryzacyjny z restrukturyzacją i redukcją zatrudnienia. 400 mln euro oszczędności

Każdy, kto posiada akcje Continental w swoim portfelu, automatycznie otrzyma akcje Aumovio o tej samej wartości, ale podzielonej na nowo między dwie spółki. Za każde dwie akcje Continental inwestorzy otrzymują jedną akcję Aumovio. Continental zamierza również wycofać się ze swojego działu technologii tworzyw sztucznych Contitech. Firma z Hanoweru wydzieliła już w 2021 roku dział układów napędowych Vitesco. Docelowo Continental wraca do korzeni i pozostanie tylko z działem produkcji opon.

Czy wiesz, że…
- Continental powstał w 1871 roku w Hanowerze jako producent gumowych opon do powozów i rowerów.
- Dział elektroniki i oprogramowania, dziś Aumovio, zatrudnia więcej osób niż cały Volkswagen w latach 60.
- Podobną strategię podziału zastosowały wcześniej Bosch i Delphi – obie firmy wydzieliły spółki technologiczne, by szybciej reagować na rynek.

Audi Q4 e-tron Sportback
Za Kierownicą
Audi Q4 e-tron Sportback: I cóż z tego, że elektryk

