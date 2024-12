Continental wydziela swój dział motoryzacyjny. Jeśli rada nadzorcza zatwierdzi nowy plan na walnym zgromadzeniu w marcu, a akcjonariusze w kwietniu, tzw. „wydzielenie” powinno zakończyć się do końca 2025 roku. Dzięki tej restrukturyzacji spółka skoncentruje się „na większej niezależności dochodowych dywizji opon i ContiTech – ogłosił w komunikacie jeden z przedstawicieli firmy Continental. Firma chce zbudować nowe podstawy tworzenia motoryzacji zorientowanej na przyszłość i gotowej na rynek kapitałowy. Rozporoszona obecnie na wiele działów firma ma z jednej strony dobrze rokujące biznesy, a z drugiej takie, które ciągną markę w dół. Jeden z tych lepszych to np. dział, który odpowiada za kokpity i wyświetlacze samochodowe i generuje roczną sprzedaż na poziomie około 3,5 miliarda euro.

Reklama

Kluczowe zadania i funkcje grupy mają być obecnie stopniowo przenoszone do pionów korporacyjnych. Do końca 2025 r. powinna powstać znacznie odchudzona i skoncentrowana struktura holdingowa. Continental kategorycznie wyklucza całkowitą sprzedaż dywizji motoryzacyjnej i wycofanie się z biznesu pojazdów autonomicznych. Grupa chce od 2025 roku zaoszczędzić 400 mln euro rocznie. W tym celu obecnie usprawnia swoje struktury biznesowe i administracyjne oraz ogranicza wydatki na badania i rozwój. Przykładowo poprzez zmniejszenie liczby lokalizacji na świecie (aktualnie 82) i zwiększenie udziału inwestycji w krajach o niższych kosztach.

Około 40 proc. zwolnień załogi będzie miało miejsce na rynku niemieckim

Częścią strategii są także redukcje zatrudnienia. Jak ogłosił Continental już 14 lutego 2024 r., w całej grupie zostanie zwolnionych łącznie 7150 stanowisk pracy. Stanowi to ponad trzy procent ogółu siły roboczej. W samych obszarach administracyjnych około 5400 stanowisk pracy, a w sieci badawczo-rozwojowej około 1750 dodatkowych stanowisk pracy. Według rzecznika około 40 procent wszystkich dotkniętych miejsc pracy znajduje się w Niemczech. Continental planuje sprawić, by redukcja zatrudnienia była jak najbardziej akceptowalna społecznie. Continental osiągnął w 2023 roku sprzedaż na poziomie 41,4 miliarda euro, co oznacza wzrost o dobre pięć procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Grupa zatrudnia obecnie około 200 tys. osób w 57 krajach na świecie. Około połowa z nich jest zatrudniona w sektorze motoryzacyjnym, który powinien nadal generować roczną sprzedaż na poziomie około 15 miliardów euro.