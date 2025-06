Planowana przerwa będzie już trzecią w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Tesla przeprowadziła podobne zatrzymania produkcji pod koniec maja bieżącego roku oraz w grudniu 2024 roku. Wcześniejsza, grudniowa przerwa w produkcji Cybertruck trwała trzy dni i była spowodowana problemami z systemem zasilania bateryjnego. Obecna przerwa, jak wyjaśnia producent, ma umożliwić przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych na liniach produkcyjnych. Jak przekazano pracownikom, planowane usprawnienia mają przyczynić się do zwiększenia wydajności produkcji, choć nie sprecyzowano, których konkretnie linii to dotyczy.

Reklama

W czasie przerwy pracownicy będą mogli skorzystać z płatnego urlopu lub uczestniczyć w dobrowolnych szkoleniach i pracach porządkowych w zakładzie. Ta praktyka jest spójna z wcześniejszymi działaniami Tesli, która podczas majowej przerwy organizowała m.in. seminaria mające na celu poprawę kultury pracy w fabryce. Przerwa w produkcji zbiegnie się w czasie z przygotowaniami Tesli do wprowadzenia usługi robotaxi w Austin. Elon Musk, CEO marki zapowiedział, że pierwsze przejazdy będą oferowane przy użyciu pojazdów Model Y. Według planów koncernu, usługa ma zostać uruchomiona z flotą składającą się z 10-20 pojazdów.

Cybertruck z rozczarowującą sprzedażą i dużą utratą wartości

Tesla opublikuje wyniki sprzedaży za drugi kwartał prawdopodobnie w lipcu. W pierwszym kwartale 2025 roku koncern odnotował 13-procentowy spadek dostaw w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Dane wskazują, że od 20 marca Tesla dostarczyła mniej niż 50 tysięcy egzemplarzy Cybertruck. Jak na razie nadal siłą napędową jest Model Y. Elektryczny pick-up sprawia firmie szereg kłopotów. Obok bardzo słabej sprzedaży tego modelu ostatnio pojawiły się doniesienia o dużej utracie wartości Cybertrucka. Tesla w USA od niedawna po raz pierwszy akceptuje Cybertrucki jako auta przyjmowane w rozliczeniu, ale ze stratą wartości wynoszącą 35 do 40 procent. W amerykańskich mediach pojawił się przykład używanego Cybertrucka, który nowy kosztował 99 990 USD (ok. 371 tys. zł). Oferta odkupu wynosiła 65 400 USD (ok. 243 tys. zł) z przebiegiem 6211 mil (9996 kilometrów). Oznacza to amortyzację w wysokości 34,6 procent.