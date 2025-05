Najchętniej kupowany elektryczny pick-up w USA to Ford f-150 Lighting

Większość konkurentów Tesli i tak łakomo patrzy na wyniki sprzedaży Tesli. W pierwszym kwartale Chevrolet sprzedał 2383 egz. modelu Silverado EV, a GMC 1249 egz. technicznie identycznego modelu Sierra EV. Rivian nie podaje osobno sprzedaży swojego pickupa R1T i SUV-a R1S, ale łącznie tych dwóch modeli sprzedano łącznie 8640 sztuk. Elektryczna wersja Ram'a 1500 REV uległa dalszemu opóźnieniu, a jej sprzedaż przesunięto na 2027 rok. Ogólnie pomysł elektrycznych pick-up'ów to w USA jedna wielka porażka. W pierwszym kwartale 2025 roku na spalinową wersję F-150 zdecydowało się 183 202 klientów, co oznacza wzrost sprzedaży o 26,2 proc. Jest to najlepszy kwartalny wynik od 20 lat.

GMC Sierra EV Foto: mat. prasowe