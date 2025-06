Piłkarze odebrali swoje nowe, spersonalizowane Cupry w ośrodku treningowym FC Barcelony. Kluczyki do samochodów wręczyli im wybrani fani zespołu. Wybrano jednak tylko takich, którzy sami są właścicielami samochodów marki Cupra. - Gratulacje dla zawodników i sztabu FC Barcelony za tak udany sezon, w którym sięgnęli zarówno po mistrzostwo La Liga, jak i po Puchar Króla. Podobnie jak Cupra, klub zdobywa serca fanów na całym świecie dzięki swojej ambicji i zaangażowaniu w rozwój talentów nowego pokolenia. Mamy nadzieję, że zespół będzie czerpał radość z jazdy nowymi Cuprami i że będą one towarzyszyć mu w dalszej drodze do sukcesów – powiedział Ignasi Prieto, Chief Brand Officer marki Cupra.

Nowe auto służbowe Roberta Lewandowskiego - Cupra Terramar VZ e-Hybrid Foto: mat. prasowe

Lewandowski i Szczęsny wybrali ten sam model auta

Jako Oficjalny Partner Motoryzacyjny Cupra przekazała zawodnikom nowe auta. Co wybrali piłkarze? Najczęściej wybór padł na Cuprę Formentor, na drugim miejscu pojawiła się Cupra Terramar, a dalej pierwszy w pełni elektryczny SUV Tavascan. Robert Lewandowski zdecydował się na Cuprę Terramar VZ e-Hybrid. To auto na polskim rynku jest wycenione na kwotę 245 800 zł. w topowej wersji ma moc 272 KM, napęd na cztery koła, rozpędza się do 243 km/h, a do setki rozpędza w 5,9 sekundy. Poniżej dokładna lista jakie auta wybrali zawodnicy FC Barcelony.