- Niepewność związana z cłami amerykańskimi powoduje problemy dla przemysłu motoryzacyjnego w Niemczech – komentuje pogarszające się wyniki Anita Wölfl, ekspertka ds. przemysłu z instytutu ifo. Wyniki badań nastrojów niemieckiej motoryzacji przez ifo odróżniają się jednak od nastrojów w pozostałej części niemieckiego biznesu. Tutaj również są one na minusie, ale odbijają w górę. Przedsiębiorstwa oceniły w maju swoją obecną sytuację biznesową przeciętnie na -35,3 pkt, ale to postęp wobec -36,1 pkt w kwietniu. Jednak oczekiwania biznesowe spadły do -28,3 pkt w maju z -25,2 pkt w kwietniu.

Reklama

Powody złego klimatu są niestety łatwe do wskazania, ale trudne do zmiany – zauważalny wpływ na nastroje biznesowe ma obok niestabilnej polityki celnej prezydenta USA spora konkurencja z Chin. Bezpośrednio amerykańska wojna celna wpływa na oczekiwania eksportowe branży motoryzacyjnej: w maju ich wskaźnik się poprawił, osiągając poziom -0,8 pkt, jednak w kwietniu spadł do -11,6 pkt.

Przetasowania na europejskim rynku. Niemiecka marka wygrywa z Teslą

Ten rok przynosi spore zmiany w europejskiej motoryzacji, m.in. zdetronizowana została Tesla. Dotychczasowy lider segmentu elektryków przeżywa największy w swojej historii kryzys: sprzedał w styczniu niespełna 10 tys. aut, o 45 proc. mniej w ujęciu rocznym. Największym wygranym tego bezprecedensowego kryzysu amerykańskiej marki został Volkswagen, zwłaszcza jego model Volkswagen ID.4, który w styczniu został najchętniej kupowanym samochodem elektrycznym w Europie.