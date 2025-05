27 kwietnia 2025 roku z portu Taicang w prowincji Jiangsu wypłynął BYD Shenzhen kierując się do Brazylii z ładunkiem ponad 7 000 elektrycznych samochodów. BYD wysłał swój najnowszy i największy statek do transportu samochodów w swój pierwszy rejs. Na pokładzie jest ponad 7000 nowych samochodów elektrycznych. Według chińskiej marki BYD Shenzhen oferuje przestrzeń nawet dla 9200 aut, co daje powierzchnię równą około 20 boiskom piłkarskim. Długość statku wynosi 220 metrów, a szerokość 38 metrów. Posiada 16 pokładów i osiąga prędkość eksploatacyjną 19 węzłów. Oficjalne przekazanie jednostki firmie BYD miało miejsce 22 kwietnia.

BYD Shenzhen Foto: mat. prasowe

Według BYD, Shenzhen jest najbardziej przyjaznym dla środowiska przewoźnikiem samochodów na świecie. Jak informuje chińska marka, nowy frachtowiec wykorzystuje technologię podwójnego paliwa LNG, co pozwala mu działać zarówno na LNG, jak i tradycyjnym paliwie morskim. Jest również wyposażony w urządzenia oszczędzające energię dla poprawy wydajności operacyjnej. Shenzhen jest pierwszym frachtowcem wyposażonym w stacjonarne akumulatory. To one będą zapewniać zasilanie statku podczas cumowania i w strefach ekologicznych – porównywalnie do napędu hybrydowego w samochodach.

BYD ma własne statki. To ma ułatwić światową ekspansję marki

BYD dysponuje obecnie czterema specjalistycznymi statkami do transportu samochodów. Nowe moce produkcyjne mają na celu dalsze przyspieszenie globalnego eksportu samochodów elektrycznych. Firma podkreśla, że ​​pierwsza podróż do Brazylii podkreśla wagę zrównoważonego rozwoju w tym południowoamerykańskim kraju. Kolejnym, piątym statkiem we flocie ma być BYD Changsha, który również jest zaprojektowany do transportu 9200 samochodów.