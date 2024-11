TraffiStar SR390 funkcjonuje już w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 239, na wysokości salonu samochodowego Volvo. Zamontowany jest w miejscu z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Mimo znaku pionowego D-51 jest on trudno zauważalny. Nowoczesny fotoradar produkowany jest przez niemiecką firmę Jenoptik. Urządzenie zamontowane stacjonarnie jest w stanie śledzić prędkość pojazdów na czterech pasach ruchu. Urządzenie umożliwiaj przypisanie ograniczenia prędkości do różnych pasów i do każdego samochodu na podstawie jego klasy.

Ponadto wykorzystanie systemu Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (ANPR) pozwala na odczytanie tablic rejestracyjnych. Przy czym producent deklaruje minimum 98-procentową czytelność twarzy kierowcy oraz tablic rejestracyjnych – w nocy i za dnia. Może też rejestrować przejazd na czerwonym świetle. – Sięgnęliśmy po najnowocześniejsze urządzenia dostępne na polskim rynku. Fotoradar TraffiStar SR390gwarantuje utrzymanie ciągłości rejestracji naruszeń oraz pozyskanie wysokiej jakości materiału dowodowego, bez względu na warunki pogodowe oraz porę dnia w jakiej wykonywane są pomiary – podaje w komunikacie GITD.

Nowe fotoradary na polskich drogach – mniejsze i bardziej precyzyjne

Dużą zaletą TraffiStar SR390 jest jego niska masa, wynosząca jedynie 7,5 kilograma. Dzięki temu nie ma potrzeby korzystania ze specjalnych, ciężkich konstrukcji, słupów do ochronnej zabudowy czy bramownic. Kolejnym benefitem jest fakt, że urządzenie występuje również w wersji mobilnej. Może z powodzeniem zastąpić tradycyjne wideorejestratory z nieoznakowanych radiowozów. Nie wymaga ingerencji w układy samochodu i co ciekawsze nie wymaga też zrównania prędkości ze sprawcą szaleńczej jazdy (jak ma to miejsce w przypadku policyjnego pomiaru). Jak podaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, pracuje on obecnie nad powiększeniem sieci CANARD o 128 nowych urządzeń kontrolujących. W tej puli przewidziano 43 nowe lokalizacje odcinkowego pomiaru prędkości na autostradach i drogach ekspresowych. GITD na powiększenie sieci wyda ok. 24 milionów złotych, za które sfinansuje 70 nowych fotoradarów.