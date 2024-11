Piesi powinni mieć możliwość przechodzenia na czerwonym świetle. Debata w Niemczech

Jak wyjaśnił Roland Stimpel członek zarządu stowarzyszenia pieszych Fuss e.V. w wywiadzie dla „Rheinische Post”, przejście na czerwonym świetle powinno być dozwolone pod pewnymi warunkami: „Jeśli czujesz się bezpiecznie i jest pusto, rozejrzyj się i idź. Jeśli wolisz poczekać na zielone to czekaj u przechodź przez przejście tak jak do tej pory". Stimpel argumentuje, że piesi często muszą długo czekać na światłach, mimo że droga jest pusta i dobrze widoczna.

Niemcy sugerują utworzenie "zielonej strzałki" dla pieszych

Stowarzyszenie podaje „zieloną strzałkę” dla kierowców jako przykład istniejącego wyjątku od reguły. Dzięki temu na niektórych skrzyżowaniach możesz skręcić w prawo pomimo czerwonego światła, jeśli pozwalają na to warunki drogowe. Stowarzyszenie pieszych sugeruje opracowanie podobnego rozwiązania dla pieszych. Odpowiedni znak – być może w postaci „zielonej strzałki” oznaczającej chodzenie – można by umieścić na światłach dla pieszych, którzy mogligby z niej skorzystać w odpowiednich okolicznościach.

Stowarzyszenie wskazuje przykłady z zagranicy, np. z Nowego Jorku, gdzie ostatnio zezwolono na przejście przez przejście na czerwonym świetle, ale tylko jeśli sytuacja na to pozwala. W Wielkiej Brytanii ludzie również używają tej netody przechodzenia przez jezdnię mimo aktywnego czerwonego światła. Aktualnie w Niemczech przechodzenie przez jezdnię podczas aktywnego czerwonego światła jest zabronione, ale niezastosowanie się do tego przepisu jest karane mandatem w wysokości 5 euro (ok. 22 zł). W Polsce grozi za to mandat w wysokości 100 zł.

Zielone światło nie zawsze gwarantuje bezpieczne przejście przez ulicę

Stowarzyszenie podkreśla również, że zielony sygnał nie zawsze gwarantuje pieszym bezpieczne warunki przejścia przez ulicę. W 2023 roku w Niemczech miały miejsce 872 wypadki, w których piesi zostali ranni w wyniku nieprawidłowego zachowania na światłach. Jednak w prawie dwukrotnie większej liczbie przypadków (1742 wypadków) przyczyną byli skręcający kierowcy, którzy zignorowali pierwszeństwo pieszych. „Możesz bezpiecznie przejść na zielonym świetle, to nie do końca prawda" - ostrzega stowarzyszenie i wzywa do ograniczenia zagrożeń na skrzyżowaniach.