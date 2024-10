Niemcy zapłacą za zezłomowanie auta spalinowego. Za premię trzeba kupić elektryka

Bez dodatkowych środków i pomysłów Niemcy ryzykują, że nie osiągną swoich celów klimatycznych w sektorze transportu. Według nowego badania przeprowadzonego przez Międzynarodową Radę ds. Czystego Transportu (ICCT) do 2030 r. w sektorze samochodów osobowych będzie luka wynosząca 34 miliony ton ekwiwalentu CO2. Aby osiągnąć krajowe cele klimatyczne Niemcy muszą wypełnić tę lukę. Z badania wynika, że ​​premia za złomowanie używanych samochodów z silnikami wysokoprężnych i benzynowymi mogłaby wnieść znaczący wkład w rozruszanie sprzedaży aut elektrycznych.

Reklama

Premia za zezłomowanie 15-letniego diesla i 25-letniego auta z silnikiem spalinowym

Niemcy omawiają obecnie różne pomysły mające na celu redukcję emisji w sektorze transportu. Jedną z opcji jest właśnie wprowadzenie premii za złomowanie, która zakłada, że ​​właściciele aut otrzymają premię za złomowanie starego pojazdu spalinowego i zakup samochodu elektrycznego. ICCT radzi żeby program skupiałby się na samochodach z silnikiem diesla starszych niż 15 lat i samochodach benzynowych starszych niż 25 lat. Za złomowanie takich aut można otrzymać kwotę w wysokości od 2 000 do 6 000 euro (od ok. 8600 do 25 800 zł), w zależności od typu i wieku pojazdu.

Czytaj więcej Czym jeździć Najszybciej rdzewiejące auta świata. Włoska marka na czele. Zgadniecie która? Niemiecka kultowa marka jest najlepiej zabezpieczonym przed korozją autem świata. Tuż za nią „zwierzęca” marka brytyjska należąca do indyjskiego koncernu i chińska marka z klasy premium. Najszybciej rdzewieją auta marek włoskich, amerykańskich i japońskich.

Sukcesem akcja przyniesie jedynie przy wysokiej efektywności proponowanego programu złomowania. Dzięki wycofaniu z eksploatacji 8 milionów samochodów, w tym 7 milionów z silnikiem wysokoprężnym i miliona z silnikiem benzynowym, można zaoszczędzić do 11 milionów ton CO2. Odpowiada to około 1/3 oszczędności wymaganych w sektorze samochodowym. Według badania ICCT e-paliwa mają niższy potencjał redukcji emisji. Paliwa syntetyczne mogłyby prawdopodobnie zaoszczędzić maksymalnie 190 000 ton CO2, czyli znacznie mniej niż 11 milionów ton przewidzianych w programie złomowania. Instytut szacuje koszty produkcji e-paliw produkowanych w Niemczech na 910 euro za tonę, a w przypadku e-paliw importowanych z takich krajów jak Brazylia wyniosłyby około 619 euro za tonę.

Redukcja emisji przez promocję transportu publicznego

Według badania wyzwanie stanowi zwłaszcza dofinansowanie rządowe. Ponadto dobrowolność uczestnictwa może być niska ze względu na brak alternatyw dla transportu prywatnego lub brak środków finansowych na zakup samochodu elektrycznego. W badaniu zaproponowano uzupełnienie programu o dodatkowe działania, takie jak promowanie lokalnego transportu publicznego i wprowadzenie ograniczeń prędkości. Premia za złomowanie uzależniona od dochodów mogłaby również zwiększyć sprawiedliwość społeczną i akceptację programu - twierdzi ICCT.