Nowy znak drogowy ze skrótem P+D pojawił się w Czechach. Wyjaśniamy co oznacza

W Czechach wprowadzono nowe oznakowanie drogowe. To znak ze skrótem IP-13f który wyróżnia się literami P+D. Jest odpowiednikiem polskiego znaku P+R, czyli „Park and Ride”. Oznacza parking z dostępem do transportu publicznego.