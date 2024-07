BMW wzywa do warsztatów ponad 460 000 używanych aut. Chodzi o poduszki powietrzne

Po tym, jak BMW lata temu – podobnie jak praktycznie wszyscy inni znani producenci samochodów – wzywało do warsztatu setki tysięcy modeli na całym świecie w celu wymiany wadliwych elementów poduszek powietrznych pochodzących od japońskiego, aktualnie już nieistniejącego dostawcy Takata, niemiecka firma ponownie uruchomiła akcję przywoławczą. Tym razem dotyczy to łącznie 394 029 egzemplarzy BMW serii 3 E90 z lat modelowych 2006–2011 sprzedanych w USA. Akcja dotyczy głównie sedanów z silnikami benzynowymi, ale również niektórych modeli kombi i egzemplarzy z silnikami wysokoprężnymi.

Jak podaje amerykańska agencja ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego NHTSA, samochody były oryginalnie wyposażone w niekrytyczne inflatory poduszek powietrznych Takata. Auta zostały wyposażone w kierownice sportowe, które „nie były oficjalnie oferowane ani zatwierdzane przez BMW” i w których można spotkać wadliwe generatory gazu (kod wewnętrzny PSDI-5). Wykorzystują one azotan amonu jako paliwo, które z czasem może powodować „nadmiernie agresywny wystrzał poduszki”. „W przypadku pęknięcia fragmenty metalu mogą przebić materiał poduszki powietrznej, powodując obrażenia lub nawet śmierć kierowcy lub pasażera samochodu” – stwierdza notatka NHTSA dotycząca akcji przywoławczej.

Akcja przywoławcza dotyczy BMW serii 3 pochodzących z USA

Których serii to dotyczy? Chodzi o 378 263 sedanów BMW serii 3 (kod fabryczny E90; warianty napędu 323i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi z okresu produkcji od 1 lutego 2005 do 16 grudnia 2011. 5677 sedanów BMW serii 3 (kod fabryczny E90, wariant napędu 335d z okresu produkcji 25 lipca 2008 r. do 11 sierpnia 2011 r.). 10 089 BMW serii 3 Touring (kod fabryczny E91, warianty napędu 325xi, 328i, 328xi z okresu produkcji 23 sierpnia 2005 do 29 maja 2012) Już wiosną 2024 roku BMW musiało wezwać do warsztatów starsze modele z serii 1, 3 i X3 z lat 2004 i 2005 ze względu na problem poduszek powietrznych Takata sprzedanych na terenie Niemiec. Według niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego chodziło o 69 387 pojazdów.