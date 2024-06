BMW inspirowane graffiti. To 20 Art Car z Monachium. Szkoda, że skończył na murze

BMW M Hybrid V8 Art Car został zaprezentowany podczas Concorso d'Eleganza Villa d'Este nad jeziorem Como we Włoszech po czym wziął udział morderczym wyścigu w Le Mans. W zespole kierowców znaleźli się Sheldon van der Linde, Robin Frijns i René Rast. Inspirowane graffiti najnowsze dzieło BMW z serii Art Car to zelektryfikowany samochód wyścigowy, który świętuje powrót BMW do flagowej klasy. Zespół fabryczny nie rywalizował w najwyższej klasie w Le Mans od czasu zwycięstwa 25 lat temu. Bazuje na wyścigowym samochodzie długodystansowym BMW M Hybrid V8, ma 640 KM i rozpędza się do 345 km/h.

BMW M Hybrid V8 Art Car mat. prasowe

Został zaprojektowany przez Julie Mehretu, laureatkę McArthur Award. Jej nazwisko dołącza zatem do cenionej grupy takich artystów jak Andy Warhol, Roy Lichtenstein i Jeff Koons, którzy mieli okazję ozdabiać auta BMW. Inspiracją dla Mehretu był obraz "Everywhen". Przy tworzeniu 20. egzemplarza serii Art Car wykorzystano technologię mapowania 3D, która umożliwia nałożenie folii na misternie ukształtowany hipersamochód wyścigowy. Szkoda, że dwudziesty egzemplarz z serii Ar Car nie powtórzył sukcesu BMW V12 LMR, które wygrało wyścig 24h Le Mans w 1999 roku. W najbardziej prestiżowym wyścigu długodystansowym tego roku triumfował zespół Ferrari zajmując pierwszą i trzecią pozycję. Druga była Toyota, a czwarte Porsche.