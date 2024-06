Elon Musk: "Europejski Cybertruck będzie wyglądał inaczej niż ten w USA"

Według Elona Muska Tesla będzie musiała najpierw przeprojektować swojego elektrycznego pick-upa Cybertruck, aby móc go sprzedawać w Europie. A to będzie miało sens tylko przy wyższych liczbach sprzedaży. Tak stwierdził Musk na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Tesli. Pick-up będzie próbował uzyskać homologację na inne kraje poza USA „kiedyś w przyszłym roku”. Elon Musk podkreśla, że Cybertruck został zbudowany tak, że był dostosowany do specyfikacji obowiązujących w Ameryce Północnej. Spełnienie międzynarodowych wymogów wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami, „...a to, szczerze mówiąc, pogorszyłoby jakość produktu. Myślę, że będziemy musieli stworzyć specjalną wersję, która będzie spełniać wymogi chińskie i europejskie” - komentuje szef Tesli.

Reklama

Tesla Cybertruck mat. prasowe

Czytaj więcej Innowacje Samochód jednorazowy. Nowy pomysł w świecie motoryzacji Proces odlewania ciśnieniowego aluminium, dzięki któremu można wyprodukować bardzo duże części samochodu w jednym kawałku wdrożyła na masową skalę Tesla. Teraz ten sam pomysł chcą realizować inne marki samochodowe. Ford, Toyota, Hyundai, Volvo i Nissan myślą o produkcji "jednorazowego samochodu", który jest tańszy w produkcji, ale niesie sporo wad dla właścicieli i użytkowników.

Eksperci są niemal pewni, że przez swoje ostre linie i kanty oraz w wielu innych punktach Cybertruck nie zostanie dopuszczony do ruchu w Europie i Chinach. Po latach opóźnień Tesla rozpoczęła pod koniec 2023 roku dostawy pick-upa z nietypowym kształtem nadwozia ze stali nierdzewnej. Musk obiecał w przyszłości roczną produkcję około 250 000 Cybertrucków, ale nie jest jasne, kiedy Tesla osiągnie ten poziom produkcji. Według najnowszych informacji z kwietnia wynika, że Tesla może produkować nie więcej niż około 1000 samochodów tego modelu tygodniowo.