Za kilka tygodni powinien zostać otwarty 7 km odcinek drogi ekspresowej S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. To bardzo opóźniony fragment tej trasy, który według pierwotnych planów miał zostać oddany 11 grudnia 2023 r. GDDKiA zaakceptowała jednak argumenty wykonawcy o przedłużenie terminu budowy i teraz trasa ma zostać oddana do ruchu 24 czerwca 2024 r. Zaawansowanie prac na S1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacowana jest na ponad 90 proc.

Finalnie trasa S1 ułatwi dojazd na lotnisko w Katowicach i do granicy ze Słowacją

Zakończona została większość robót drogowych i mostowych. Część obiektów inżynierskich uzyskała pozwolenia na użytkowanie umożliwiające dopuszczenie do ruchu. Wykonawca na tym odcinku S1 układa nawierzchnię, montuje bariery energochłonne, ekrany akustyczne, oznakowanie, ogrodzenie i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Po otwarciu pozostaną ograniczenia w ruchu na węźle drogowym Dąbrowa Górnicza Pogoria. W tym miejscu trzeba rozebrać stary wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 i postawić nowy. Tu prace zrealizowane są w 34,87 proc. Trasa S1 powstaje w śladzie starej drogi krajowej. Droga szybkiego ruchu poprawi komfort dojazdu pomiędzy aglomeracją górnośląską a lotniskiem w Pyrzowicach. Docelowo będzie biec aż do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Odcinek S1 Podwarpie — Dąbrowa Górnicza buduje firma Budimex. Koszt inwestycji to ok. 282,12 mln zł.