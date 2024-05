Już korkują się drogi na wakacje. Sezon zatka autostrady

Na południu kraju utrudnienia czekają kierowców na koncesyjnym odcinku autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Zamknięta jest jezdnia w stronę Krakowa na odcinku od Katowic do Mysłowic. Należy zdjąć nogę z gazu także w rejonie Chrzanowa oraz przy węźle Rudno. W czasie wakacji nastąpi zamiana i prace przeniosą się na jezdnię w kierunku Katowic. Wówczas na jezdni do Krakowa czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa i jeden pas w kierunku Katowic. Natomiast w przyszłym roku zacznie się wyjątkowo trudny dla kierowców, długo wyczekiwany remont autostrady A1 na odcinku od Pyrzowic do Piekar Śląskich. Jezdnia jest tam bardzo mocno pofałdowana z powodu wad konstrukcyjnych, przez co wprowadzono na niej ograniczenie prędkości do 80 km/h. Trzeba będzie naprawić także krótki odcinek trasy S1 łączący się z autostradą. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają tam prace. Ponieważ jest to tranzytowa trasa na południe Europy, należy spodziewać się gigantycznych korków.