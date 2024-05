Nowa, "czysto rosyjska” Wołga okazała się chińskim Changanem

Wołga C40 to chiński Changan

Crossover Volga K30 to z kolei kopia innego samochodu Changan, a właściwie jego submarki Oshan. Model X5 Plus został wprowadzony w listopadzie 2022 roku. Wymiary samochodu: 4540 mm — długość, 1860 mm — szerokość, 1620 mm — wysokość. Rozstaw osi: 2715 mm. Zmiany w stosunku do chińskiego modelu są podobne do tych wprowadzonych w Wołdze C40. Oznacza to inny zderzak i osłonę chłodnicy.

Miszustin skrytykował niski poziom lokalizacji produkcji nowej Wołgi. Szef rządu siedział w samochodzie i skupiał uwagę na kierownicy. „Gdzie została wykonana ta kierownica? Chińska? Chciałbym, żeby kierownica była rosyjska. To nie jest tak trudne do zrobienia, jak wyprodukowanie u nas karoserii i wszystkich innych elementy tego auta” – zacytowała zdenerwowanego premiera gazeta RBK. Przypomnijmy, że wznowienie produkcji samochodów pod marką Wołga w czerwcu 2023 roku zapowiedział ówczesny wicepremier i szef Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rosji Denis Manturow. Samochód miał być „czysto rosyjski”,. no bo przecież Rosjanin potrafi…

Czym była Wołga



Marka Wołga powstała w ZSRR. W tamtym czasie samochody tej marki były najdroższe i najbardziej prestiżowe spośród tych, które trafiły do ​​sprzedaży w państwie sowieckim. Większość od razu zakupowały państowowe urzędy i państwowa korporacja taksówkowa. Model GAZ-21 uważany jest za pierwszą Wołgę. Zastąpiła powojenną Pobiedę (jej polska wersja to Warszawa). Następnie model GAZ-24 otrzymał tę nazwę w 1968 roku. Samochód produkowano do końca lat 80. i na jego bazie wyprodukowano wówczas modele, które otrzymały nazwę „Wołga”: 3102, 3110. Ostatnią wyprodukowaną Wołgą była Wołga Siber która była licencjonowaną kopią amerykańskiego Chryslera Sebringa. Producent planował produkować do 100 tysięcy samochodów rocznie. Jednak w ciągu trzech lat koncern GAZ zmontował mniej niż dziewięć tysięcy, po czym nazwa „Wołga” przeszła do historii rosyjskiej motoryzacji. W Polsce lat 90-tych krążyła Legenda o Czarnej Wołdze. Głosiła ona, że tajemniczy kierowca sowieckiej limuzyny, krążącej po ulicach polskich miast bez tablic rejestracyjnych, zatrzymuje się, pyta o godzinę a następnie porywa małe dzieci.