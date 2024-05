Od 2025 roku BMW będzie wprowadzać na rynek pierwsze modele na platformie New Class (nowa klasa), która jest przeznaczona wyłącznie do napędów elektrycznych. Jednocześnie Bawarczycy będą produkować i oferować modele z silnikami hybrydowymi i czysto spalinowymi. Aby całe portfolio dało się sklasyfikować w logicznej nomenklaturze, BMW pracuje nad nowymi nazwami modeli. Bernd Körber, starszy wiceprezes odpowiedzialny za zarządzanie marką i produktami w BMW, potwierdził to w wywiadzie dla amerykańskiego serwisu „BMW Blog”.

Już wiosną 2023 roku bawarski producent samochodów zarezerwował w Niemieckim Urzędzie Patentowym kilkadziesiąt nazw modeli, które wyraźnie odzwierciedlają strukturę nowego systemu nazewnictwa. I tak wszystkie samochody z napędem wyłącznie elektrycznym będą w przyszłości poprzedzane literą „i”. Wszystkie modele SUV-ów nadal będą oznaczone literą X. SUV z napędem elektrycznym będzie wówczas logicznie nazywany „iX”, ale to już wiemy. Moc silnika oznaczona jest konsekwentnie trzycyfrowym kodem numerycznym, który z kolei jest jedynym identyfikatorem modeli z silnikami spalinowymi. I tak BMW i340 to kombi lub sedan serii 3 z napędem elektrycznym. BMW 340 oznacza te same warianty nadwozia, ale w połączeniu z napędem silnika spalinowego. Nazwa modelu iX340 będzie oznaczała SUV-a, jeśli będzie miał napęd elektryczny, a w wersji spalinowej będzie X340. BMW kasuje w ten sposób mylący fakt, że teraz zarówno silniki elektryczne, jak i benzynowe mają w nazwie modelu „i”. Bez zmian w oznaczaniu modeli z silnikiem diesla i hybryd typu plug-in. Modele z jednostką wysokoprężną zachowują małe „d” za numerem (np. 520d), a warianty PHEV są oznaczane małą literą „e” (np. 530e)

Nowe oznaczenie modeli BMW będą bardziej jasne

W przyszłości przy swoich mocnych wersjach BMW umieści literę M bezpośrednio przed trzycyfrową sekwencją liczb, ale wydaje się, że nie wprowadza rozróżnienia między napędami elektrycznymi i spalinowymi. Z dokumentów niemieckiego Urzędu Patentowego wynika, że ​​BMW objęło ochroną dodatkowe odpowiednie nazwy modeli dla wielu serii i modeli. Konkretnie dla tych: i120, i130, i140, i320, i330, i340, M350, i420, i430, i450, i530, i550, i740, i750, i760, iX120, iX130, iX220, iX230, iX240, iX330, iX340, iX 350, X420 , ix430, iX440, X540, X550, X560, iX540, iX550, iX560, X640,