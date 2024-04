Pierwsza ma moc ograniczoną do 5 KM, dzięki czemu mogą nią jeździć nawet posiadacze prawa jazdy kat. AM, które w 2013 r. zastąpiło kartę motorowerową. Taka wersja ma prędkość maksymalną ograniczoną do 45 km/h i mogą nią jeździć nawet 14-latkowie. Silnik drugiej wersji osiąga moc 15 KM i jest odpowiednikiem spalinowych jednośladów 125. To znaczy, że mogą go używać posiadacze prawa jazdy kategorii A1, dostępnego już dla 16-latków, lub samochodowego kat. B, czyli ja.

BMW CE 02 mat. prasowe

BMW CE 02: Po prostu wsiąść i pojechać

Jedyny jednoślad, którym jeżdżę, to rower. Mimo wielokrotnego namawiania na jazdę na motocykl nigdy jeszcze nie wsiadłem. To takie zdroworozsądkowe podejście poparte strachem. CE 02 pewnie przypominał mi z wyglądu za bardzo rower elektryczny, więc wsiadłem i pojechałem. I trochę jazdę rowerem to przypomina, bo dla wygody obsługi nie mamy tu biegów. Bardzo duży plus tej maszyny to łatwość obsługi. Nawet jako totalny laik już po minucie rozeznania się ruszasz i jedziesz, a kto zna motocykle, może startować od razu. Nic tu nie trzeba robić, wystarczy odkręcić manetkę i ruszać przed siebie.



