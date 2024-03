Albert Warner

Ogólnie auto może się podobać starym i młodym, zwraca na siebie uwagę – i to nie tylko z powodu oryginalnych detali. BMW postawiło na kolory. Mocne, ostre, wyróżniające się kolory. Poza tymi oferowanymi seryjnie i za dopłatą w podstawowym pakiecie BMW udostępniło z poziomu konfiguratora swoją ogromną paletę barw nadwozia z programu Individual. Jeśli tylko wystarczy przyszłemu właścicielowi odwagi, możemy sobie wyczarować bardzo indywidualne BMW X2. Dobrym przykładem jest ostrozielony lakier aut przygotowanych do pierwszych jazd, ale wejdźcie na stronę tego modelu, pobawcie się tym, to naprawdę robi wrażenie.

Nowe X2 jest od poprzednika aż o 19,4 cm dłuższe. Ma 4,55 metra długości i jest teraz większe od X1 o 5,4 cm. W pierwszym rzędzie jest wygodnie i obszernie, a fotele z pakietu M są znakomite. Z tyłu powiedzmy, że jest OK. Jeśli usadzicie tam kogoś wysokiego, to starczy mu miejsca na nogi, ale będzie szurać czupryną po podsufitce. Nikt za to nie powinien narzekać na pojemność bagażnika, który „połknie” 515 litrów, a po rozłożeniu tylnych foteli aż 1400 l. to tyle samo, ile większe BMW X4. Deska rozdzielcza wygląda z długą, prostokątną taflą ekranów tak jak w innych nowych modelach bawarskiej marki. Do tego jest wisząca konsola środkowa, na której ostało się pokrętło do regulacji głośności kilka przycisków i niewielki suwak automatycznej skrzyni biegów. Są też cupholdery i miejsce do ładowania telefonu. Ogólnie niczego tu nie brakuje. Jedynym minusem jest zbyt duże koło kierownicy. Mniejsze dawałoby wrażenie bardziej sportowego sznytu.