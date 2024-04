Droga od Krakowa do Zakopanego od zawsze budziła wiele emocji. Zwiększająca się z każdym rokiem popularność tej części Polski – a co za tym idzie natężenia ruchu – sprawia, że w godzinach szczytu utrudnienia w przejeździe liczone są nie w minutach a godzinach. To może się jednak zmienić. Drogowcy poinformowali, że już tej jesieni do użytku zostanie oddany odcinek drogi DK47 między Rdzawką a Nowym Targiem, który będzie przedłużeniem drogi ekspresowej S7- Zakopianki z tunelem pod Luboniem Małym.

Koszt budowy nowego odcinka wyniósł 994,5 mln zł

Droga będzie dwujezdniową trasą klasy GP o długości 16,1 km i szerokości jezdni 2x3,5 m. Kierowcy będą mogli na tym odcinku skorzystać z czterech węzłów (Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe) oraz 22 obiektów inżynieryjnych. Zgodnie z najnowszymi informacjami zaawansowanie robót wynosi 88 proc., a finansowe 87,7 proc. przy wartości kontraktu 994,5 mln zł. Zakończenie prac przewidywane jest na 5 września 2024 r.