Autostrada A4 to jedna z bardziej niebezpiecznych i obciążonych dróg w Polsce. Codziennie jeździ nią kilkadziesiąt tysięcy pojazdów, najwięcej pod Wrocławiem. GDDKiA widząc tą sytuację postanowiło wprowadzić modernizację tej drogi. Dyrekcja do tej pory brała pod uwagę dwa potencjalne scenariusze. Pierwszy z nich zakładał budowę całkowicie nowej nitki autostrady prowadzącej na południe od Wrocławia, omijającej Bielany Wrocławskie, włączającej się do istniejącej autostrady na wysokości Kostomłotów lub Nowej Wsi Kąckiej. Drugi wariant zakładał rozbudowę drogi w istniejącym śladzie.

Ostateczna decyzja zapadła o jej modernizacji w istniejącym śladzie. Był to efekt przeanalizowania danych dotyczących natężenia ruchu, z których wynikło, że największy ruch generują kierowcy zmierzający do i z Wrocławia. - Rozbudowa istniejącego śladu ma polegać na budowie jednej jezdni (3 pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie nowych obiektów inżynierskich, następnie przełożeniu ruchu na wybudowaną jezdnię – opisuje Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z planami GDDKiA wraz z modernizacją mają zostać węzły drogowe: Jadwisin, Lubiatów, Legnickie Pola, Mikołajowice, Wądroże Wielkie, Udanin i Gościsław. Podwrocławski węzeł Pietrzykowice będzie również zlikwidowany i zastąpiony nowym węzłem: Strzeganowice. Pozostałe węzły: Legnica Południe, Legnica Wschód, Budziszów, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, Wrocław Południe, Bielany Wrocławskie i Wrocław Wschód zostaną przebudowane i zwiększona zostanie ich przepustowość.

Autostrada A4: Rozbudowa ma potrwać co najmniej do 2030 roku

Dodatkowo na wysokości Jadwisina, GDDKiA będzie rozbudowywać parking dla pojazdów ciężkich, który docelowo ma pomieścić 92 pojazdy. W efekcie będzie to jeden z największych parkingów w Polsce. Zaplanowano na nim także lądowisko dla helikopterów. Rozbudowa została podzielona na dwa etapy: od Krzyżowej (bez węzła) do Legnicy Południe (bez węzła) oraz od Legnicy Południe (z węzłem) do Wrocław Wschód (bez węzła). W pierwszym przypadku GDDKiA nadal rozpatruje dwa wnioski o wydanie decyzji środowiskowych. To pierwszy etap do rozpisania przetargów w trybie projektuj i buduj. Dyrekcja podkreśla jednak, że decyzję zezwalającą na realizację inwestycji chce otrzymać do 2027 roku. Budowa ma natomiast ma trwać od 2027 do 2029 roku. W przypadku drugiego odcinka, w połowie 2024 roku złożone zostaną wnioski o wydanie decyzji środowiskowych. W tym przypadku ostateczne zezwolenie na roboty drogowe mają być uzyskane w 2028 r., a rozbudowa ma odbyć się w latach 2028-2030.

