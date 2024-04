SMS-y o rzekomym złamaniu przepisów ruchu drogowego, zarejestrowane przez system CANARD zarządzany przez GITD, rozsyłane są do kierowców. Zwierają one informacje na temat samego wykroczenia wraz z przekroczoną prędkością oraz kwotą nałożonego mandatu. Jest też informacja z prośbą o opłacenie grzywny w ciągu kilku dni. Od razu informujemy, że jest to oszustwo i nie należy reagować na takie wiadomości.

Uwaga na fałszywe SMS-y z mandatami

GITD odnosząc się do sprawy jasno podkreślając, że nie informuje kierowców o wystawionych mandatach drogą SMS-ową. Odbywa się to w inny sposób. Zawiadomienia wysyłane są listownie lub też drogą elektroniczną. Jednak w tym drugim przypadku konieczna jest zgoda kierowcy na taką formę doręczenia. Dopiero wtedy stosowne informacje dostępne są poprzez system eBOK CANARD, ale nie wysyła się ich SMS-ami. Kierowcy, którzy mają wątpliwości do co mandatu czy zawiadomienia o nim, mogą skontaktować z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym drogą mailową canard@gitd.gov.pl lub telefonicznie (22) 220-45-00.