Przekazanie limuzyny potwierdził rosyjskiej agencji prasowej RIA Dmitrij Pieskow, rzecznik Kancelarii Prezydenta. Aurus Senat przeznaczony na „osobisty użytek” Kima Dzong Una został przekazany przez stronę rosyjską jego najbliższym pracownikom – podała północnokoreańska agencja informacyjna KCNA. Kim Jo-jong, siostra Kima Dzon Una i szefowa Departamentu Propagandy i Agitacji podziękowała stronie rosyjskiej i podkreśliła, że ​​prezent stanowi wyraźny dowód szczególnych osobistych więzi łączących obu przywódców. Korea Południowa skrytykowała prezent jako możliwe naruszenie sankcji ONZ, które m.in. zakazują dostaw luksusowych samochodów do Korei Północnej.

Reklama

Aurus Senat mat. prasowe

Kim Dzong Un to kolekcjoner drogich samochodów

Kim Dzong Un spotkał się z Putinem podczas wizyty państwowej w Rosji we wrześniu 2023 roku, podczas której obie strony zgodziły się na bliższą współpracę. Podczas wizyty w ośrodku kosmicznym Wostocznyj na rosyjskim Dalekim Wschodzie Putin zaprosił Kima, aby wsiadł do jego państwowego samochodu Aurus Senat. Kim Dzon Un pojechał do centrum kosmicznego limuzyną Maybach, którą zabrał ze sobą specjalnym pociągiem z Pjongjangu. Kim Dzon Un jest uważany za zapalonego entuzjastę samochodów, który posiada dużą kolekcję zagranicznych luksusowych aut. Widziano go już między innymi w limuzynach Mercedesa, Rolls-Royce’ie Phantomie i SUV-ie Lexusa. Teraz kolekcja Kima jest o jeden pojazd większa. To wszystko towary luksusowe, których dostawa do Korei Północnej jest zakazana uchwałami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Czytaj więcej Premiery Aurus Komendant: Luksusowy SUV z Rosji. Miał być konkurencją dla Rolls-Royce'a Rosyjska luksusowa marka Aurus po limuzynie o nazwie Senat, zbudowanym na jego bazie vanie Arsenal wprowadza na rosyjski rynek luksusowego SUV-a. Zapowiedziany rok temu Komendant został teraz zaprezentowany.