Droga S19 łączy już m.in. Warszawę z Lublinem oraz kieruje kierowców w głąb Lubelszczyzny oraz Podkarpacia. Kolejny budowany odcinek ma przyspieszyć dojazd w Bieszczady. To właśnie w ciągu tej drogi zostanie zbudowana wyjątkowa konstrukcja. Estakada ES-26 będzie miała 80 metrów wysokości, co stanowić będzie najwyższą budowlę tego typu w Polsce. Estakada będzie stanowić element trasy S19 w relacji Babice-Jaworniki. Droga będzie przechodzić przez pagórkowaty obszar pełen jarów, wzniesień i długich dolin. Oznacza to, że budowa będzie sporym wyzwaniem. Najprawdopodobniej wykorzystane do zrealizowania inwestycji zostanie ponad 80 tys. m3 mieszanek betonowych różnych klas oraz 16 tys. ton stali.

Koszt budowy estakady wyniesie 1,25 mld zł

Sama Estakada zostanie zbudowana między miejscowościami Żarnowa i Godowa. Konstrukcja z ośmioma przęsłami będzie miała długość niespełna 1,1 km i szerokość 29 m. Na budowanej szybkiego ruchu S19 drodze powstanie jeszcze siedem estakad, pięć wiaduktów, cztery przejścia dla zwierząt, miejsce obsługi podróżnych oraz węzeł Żarnowa-Strzyżów w okolicy tej drugiej miejscowości. Budowa ma potrwać 26 miesięcy nie wliczając okresów zimowych. Oznacza to, że kierowcy nowym odcinkiem drogi pojadą we wrześniu 2026 roku. koszt inwestycji określono na 1,25 mld zł.