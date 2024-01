Minister infrastruktury Alvin Gajadhur (z dwutygodniowego rządu przejściowego Mateusza Morawieckiego), wprowadził nowe rozporządzenie w sprawie egzaminów na prawo jazdy. Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie, wprowadzone zostały znaczące zmiany, które dotyczą kandydatów na przyszłych kierowców pojazdów kategorii A (motocykle) i B (pojazdy o dmc do 3,5 tony), a obowiązywanie przepisów nastąpuje 1 stycznia 2024 roku. Jedną z nowości będzie przeniesienie całego procesu składania wymaganych dokumentów na prawo jazdy do Internetu. Oznacza to, że formalności będziemy mogli załatwić nie wychodząc z domu (wcześniej osobiście trzeba było pofatygować się do ośrodka egzaminacyjnego czy starostwa). Podobnie proces będzie wyglądał w przypadku wymiany prawa jazdy - wniosek o wymianę dokumentu prawa jazdy będzie można złożyć on-line.

Reklama

Informacja o błędach i zdaniu egzaminu dopiero po powrocie do ośrodka

Nowelizacja objęła również sam egzamin praktyczny. Do tej pory egzaminator musiał poinformować kandydata na kierowcę o oblaniu egzaminu i zamienić się z nim miejscami, aby wrócić do ośrodka egzaminacyjnego. Teraz oceniający będzie mógł wrócić do ośrodka szkoleniowego z kursantem za kierownicą i dopiero wtedy poinformować go o oblaniu egzaminu i popełnionych błędach. Kolejna zmiana dotyczy egzaminów na prawo jazdy kategorii A, A1 i A2. Według rozporządzenia podczas przeprowadzania egzaminu na motocyklowe prawo jazdy, kiedy egzaminator siedzi w samochodzie jadącym za egzaminowanym motocyklistą powinien skupić się wyłącznie na prowadzeniu egzaminu i sprawdzaniu umiejętności kandydata na kierowcę motocykla. Oznacza to, że nie powinien jednocześnie prowadzić pojazdu i egzaminować. W efekcie do takiego egzaminu będzie potrzeba dwóch egzaminujących, a raczej kierowcy i egzaminującego.

Czytaj więcej Tu i Teraz Ceny paliw w 2024 r. Początek stycznia stabilnie, później drożej Dobre informacje dla kierowców. Początek 2024 roku zapowiada się stabilnie pod kątem cen paliw, które wg. niektórych ekspertów mogą nawet jeszcze nieco spaść. Większą niewiadomą jest podwyżka, która może się pojawić po zapowiedzianej opłacie paliwowej.

Inne modyfikacje są kosmetyczne i nie będą miały wpływu na kształt, trudność czy długość egzaminu. Cały czas kluczowe będą umiejętność prowadzenia samochodu i znajomość przepisów ruchu drogowego. Takie zmiany według przedstawicieli WORD-ów mogą być problematyczne przy już występujących brakach kadrowych. Dodatkowo zaangażowanie dodatkowych ludzi wiąże się z kosztami. Jak na razie ceny za egzaminy na prawo jazdy nie uległy zmianie. Czy tak się nie stanie po wejściu w życie nowych przepisów trudno przewidzieć. W niedalekiej przyszłości mogą zachodzić kolejne zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Unia Europejska debatuje nad wprowadzeniem obowiązkowych testów percepcji zagrożenia do egzaminów na prawo jazdy. Z takich rozwiązań korzystają już od wielu lat ośrodki egzaminacyjne w Wielkiej Brytanii i kilku innych krajach Europy.

Czytaj więcej Jak jeździć Nowe paliwo E10. Które samochody nie powinny go tankować Od 1 stycznia 2024 r. ze stacji zniknie benzyna Pb95 z symbolem E5. Zastąpi ją paliwo oznaczone symbolem E10, ze zwiększonym udziałem biokomponentów do 10 proc. Nowe paliwo nie nadaje się do wszystkich samochodów. Te starsze są nieprzystosowane do tankowania benzyny E10 i będą musiały być zalewane droższą benzyną Pb 98.