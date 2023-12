Eksperci z branżowego portalu e-petrol.pl zwracają uwagę, że na większości stacji paliwowych ceny benzyny i diesla poszły w dół. W ostatnim tygodniu 2023 roku płaciliśmy średnio o dwóch do pięciu groszy mniej za litr, w zależności od rodzaju paliwa. Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce wyniosły: 6,28 zł/l (Pb95), 6,9 zł/l (Pb98), 6,49 zł/l (ON), 2,93 zł/l (LPG).

Reklama

Wzrost opłaty paliwowej pociągnie za sobą wzrost ceny paliw

Prawdopodobnie tendencja spadkowa utrzyma się w pierwszych dniach nowego roku. Trwa rywalizacja stacji, dzięki czemu wyższe opłaty nieprędko mogą być przeniesione na ceny detaliczne. Mimo to może to być jedynie chwilowy trend. Długotrwale wprowadzona od stycznia 2024 r. opłata paliwowa przeniesie się na wzrost cen paliwa. Opłata paliwowa automatycznie wzrośnie o wskaźnik inflacji z pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku, czyli 13,2 proc. Eksperci szacują że oznacza to wzrost obciążeń podatkowych od 2 do 5 gr na litrze w zależności od rodzaju paliwa. W pierwszych dniach 2024 r. za benzynę bezołowiową 95 zapłacimy średnio od 6,22-6,34 zł/l. Cena za litr diesla wyniesie średnio od 6,44 do 6,57 zł/l. Ceny LPG w pierwszych dniach 2024 roku mogą być niższe: średnio 2,88-2,95 zł/l.

Czytaj więcej Jak jeździć Nowe paliwo E10. Które samochody nie powinny go tankować Od 1 stycznia 2024 r. ze stacji zniknie benzyna Pb95 z symbolem E5. Zastąpi ją paliwo oznaczone symbolem E10, ze zwiększonym udziałem biokomponentów do 10 proc. Nowe paliwo nie nadaje się do wszystkich samochodów. Te starsze są nieprzystosowane do tankowania benzyny E10 i będą musiały być zalewane droższą benzyną Pb 98.