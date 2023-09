Węzeł Jordanowo łączy Autostradę A2 z trasą ekspresową S3. Spółka Autostrada Wielkopolska poinformowała o rozpoczęciu prac remontowych. Remont podzielono na etapy, z czego przygotowania i pierwsze utrudnienia rozpoczną się 20 września, a same prace remontowe wystartują pięć dni później. Wymieniona zostanie warstwa ścieralna nawierzchni na łącznicach zjazdowych węzła. Kierowcy, którzy będą chcieli zjechać z A2 w kierunku S3 będą kierowani na objazdy. Przy rozpoczęciu prac przygotowawczych od 20 września pojazdy o szerokości przekraczającej 2,5 metra nie wjadą na węzeł.

Reklama

Czytaj więcej Tu i Teraz Zakończono najtrudniejszy etap budowy trasy S1 Zakończono budowę dwóch tuneli w ramach drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka. To był najtrudniejszy etap budowy trasy na południu Polski.

Dla podróżujących w kierunku Świecka zostanie wytyczona droga przez węzeł Torzym drogę wojewódzką nr 138 do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w Torzymiu, dalej drogę krajową nr 92 do ronda na obwodnicy Świebodzina, drogę gminną prowadzącą do węzła Świebodzin Północ lub dalej do węzła Świebodzin Południe. Jadący w kierunku Warszawy pojadą węzłem Nowy Tomyśl (powyżej 7 ton) lub węzeł Trzciel (do 7 ton). Z węzła Nowy Tomyśl trasa objazdu poprowadzi drogą wojewódzką nr 305 do ronda w Bolewicku, następnie drogą krajową nr 92 w kierunku obwodnicy Świebodzina i dalej do węzłów Świebodzin Północ lub Świebodzin Południe. Roboty drogowe na A2 mają potrwać przez około 16 dni. Ale to nie koniec, bo po zakończeniu tego odcinka wystartuje kolejny etap remontu, tym razem na łącznicach wjazdowych.