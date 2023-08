Mercedes 190 do sprzedania za 2,3 mln zł. To auto, którym ścigał się Niki Lauda

Najdroższy Mercedes 190 na świecie

Według RM Sotheby's Mercedes auto Laudy zarejestrował w kwietniu 1984 roku, a w lutym 1985 r. zostało sprzedane wnukowi Hugo Bossa, Jochenowi Holy. Sześć miesięcy później ten sprzedał Mercedesa dalej firmie z Mannheim i finalnie auto trafiło na długie lata do kolekcjonera w Wiedniu. Od 2018 roku Mercedes jest częścią kolekcji Szwajcara Daniela Iseli, który teraz rozstaje się z około setką swoich aut podczas aukcji w St. Moritz. Według domu aukcyjnego Mercedes 190E 2.3-16 ze słynną historią powinien przynieść od 400 000 do 500 000 franków szwajcarskich (ok. 2,3 mln zł). Będzie to najdroższy Mercedes 190 na świecie.

Frederico Vecchio/RM Sotheby's