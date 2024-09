Volvo EX90: Odważ się być mądrym

Volvo EX90 z technologią lidaru

To pierwszy model na rynku z technologią lidaru (Light Detection and Ranging). Łatwo odnajdziecie tę technologiczną nowość. Jest zabudowana centralnie nad przednią szybą na dachu. To nie tylko krok w stronę bezpieczeństwa, ale w kierunku autonomicznej jazdy. Lidar to technologia laserowa, mierząca odległość do celów znajdujących się setki metrów przed czujnikami. W odróżnieniu do kamer lidar wykryje w każdych warunkach pogodowych przeszkody, inne auta czy pieszego z odległości 250 m. Jest w stanie zauważyć nawet małe obiekty, np. czarną oponę na czarnej drodze i poinformować nas o tym 120 metrów przed dojechaniem do przeszkody. Dlaczego zamontowany jest na dachu? Bo jak mówi jeden z inżynierów Volvo, lepiej jest mieć oczy na wysokości głowy niż na wysokości kolan. Produkowane w amerykańskim stanie Karolina Południowa Volvo EX90 prezentuje się okazale i w pełni w stylu Volvo. Na szczęście, nie ma tu styli stycznych eksperymentów czy próby pokazania, że to elektryk w sposób, w który próbowało przeforsować kilka konkurencyjnych marek. To prawdziwe Volvo i widać to z każdej perspektywy. Ten duży SUV jest zoptymalizowany pod względem aerodynamicznym: przód nie ma klasycznego grilla, felgi są zamknięte, klamki drzwi są schowane. Współczynnik oporu powietrza wynosi 0,29.

Volvo EX90 Albert Warner

We wnętrzu zastosowano przyjemne materiały. W odróżnieniu do małego EX30 większy brat ma dwa ekrany, w tym jeden znajdujący się przed kierowcą. Z klasycznych pokręteł zostało tylko jedno – na tunelu środkowym służące do regulacji głośności. Drążek zmiany biegów powędrował w bardzo wygodne miejsce – na kolumnę kierownicy. W porównaniu do XC90 elektryk jest nieco dłuższy, szerszy i niższy – ma 5,03 m długości (4,95 m – XC90), 1,74 m wysokości (1,77 m) i 1,96 m szerokości (1,92 m), rozstaw osi 2,99 m (2,98 m). Wnętrze pomieści trzy rzędy siedzeń oraz bagaż. Wnętrze EX90 można skonfigurować jako pięcio-, sześcio- lub siedmiomiejscowe. W zależności od wybranej bagażnik oferuje pojemność od 310, 1010 do 1915 litrów.

Volvo EX90 Albert Warner

Przyjemne się nim jeździ. Ma układ kierowniczy niezbyt lekki i nie za ciężko pracujący z precyzyjnym sterowaniem. Bardzo szybko zaprzyjaźniasz się z tym autem. Między innymi dzięki skrętnej tylnej osi nie przeszkadzają mu ani spore wymiary (długość ponad pięć metrów), ani przy szybkiej jeździe w zakrętach spora masa własna (2,8 tony). Jeździ bardzo płynnie i cieszy zarówno delikatnym, precyzyjnie kontrolowanym przyspieszeniem, jak i dyskretnym wyczuciem pedału hamulca. A niepozorność i delikatność to jedne z największych komplementów, jaki można dać mającym narowisty charakter elektrykom oraz elektronicznie sterowanym hamulcom.