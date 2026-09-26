Wskrzeszanie motoryzacyjnych legend przypomina nagrywanie nowej wersji wielkiego przeboju. Wszyscy znają oryginał i natychmiast wyłapią fałszywą nutę. Renault podejmuje to ryzyko od pięciu lat, sięgając do swojej 128-letniej historii i przywracając dawne modele w postaci wyjątkowych egzemplarzy. Na szczęście ostatnio ma do nostalgii dobrą rękę.

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Najpierw Renault 5, teraz Twingo: oba modele przyciągają wzrok i po prostu dobrze wyglądają. W motoryzacji te dwie cechy wcale nie muszą iść w parze. Tym razem francuska marka przypomniała sobie o Gordini, czyli nazwisku, które znaczyło dla niej mniej więcej tyle, ile Abarth dla Fiata. I znów jest na co popatrzeć.

Renault 8 Gordini Concept Foto: Materiały prasowe

Gordini wraca na salony

Po R17 electric restomod x Ora Ïto oraz Renault 5 Diamant, artystycznej interpretacji „piątki” stworzonej z projektantem Pierre’em Gonalonsem, przyszła kolej na Renault 8 Gordini. Nowa wizja legendarnego modelu to dwumiejscowe coupé o wyścigowych proporcjach, z napędem na tylne koła i silnikiem elektrycznym o mocy 270 KM.

Wygląd budzi apetyt na seryjne samochody z logo Gordini. Na razie pozostaje jednak nadzieja: przedstawiony koncept ma trafić na stoisko Renault podczas salonu samochodowego w Paryżu, który odbędzie się od 12 do 18 października 2026 r..

Szkoda tylko, że wraz z powrotem sportowego nazwiska nie wraca dźwięk spalinowego silnika. Renault, podobnie jak w przypadku „piątki” i Twingo, wykorzystuje nostalgię do promowania napędu elektrycznego. W samochodach miejskich taka recepta wydaje się naturalna. W sportowym aucie poprzeczka wisi wyżej: liczą się nie tylko osiągi, lecz także emocje, których nie da się zapisać w tabeli danych technicznych. Same 270 KM nie zamykają więc dyskusji.

Renault 8 Gordini (1970) Foto: Materiały prasowe

Dwa białe pasy i szkoła jazdy na serio

Pierwsze Renault 8 Gordini pojawiło się w 1964 r.. Miało umieszczony z tyłu silnik o mocy 95 KM i napęd na tylne koła. Niepozorne nadwozie skrywało osiągi godne sportowego samochodu, a wyrazisty charakter sprawił, że „la Gorde” stało się szkołą jazdy dla całego pokolenia kierowców, w tym Jeana Ragnottiego.

Usportowiona odmiana popularnego Renault przybliżała mocniejsze samochody szerszemu gronu odbiorców na długo przed rozkwitem mody na GTI. Jej znakiem rozpoznawczym były dwa białe pasy na nadwoziu — prosty motyw, który z czasem stał się sportową wizytówką.

To właśnie takie detale posłużyły projektantom za punkt wyjścia do nowej interpretacji Gordini. Mocno poszerzony, muskularny tył konceptu nawiązuje do układu oryginału, z silnikiem z tyłu i napędem na tylną oś. Sportowe skojarzenia pozostały, zmieniło się źródło napędu.

Renault 8 Gordini Concept Foto: Materiały prasowe

Mniej ozdobników, więcej charakteru

Projekt czerpie również z estetyki café racerów, znanej ze świata przerabianych motocykli. Chodzi o prostą sylwetkę, ograniczenie ozdobników oraz wyeksponowanie materiałów i elementów mechanicznych. Podobna filozofia przyświecała projektowaniu Renault 5 Turbo 3E.

Renault 8 Gordini Concept Foto: Materiały prasowe

Minimalizm ma też praktyczną stronę: wnętrze nie powinno niepotrzebnie rozpraszać kierowcy. Cieszy więc widok fizycznych przycisków i pokręteł. W samochodzie stworzonym z myślą o przyjemności z jazdy obsługa podstawowych funkcji nie powinna wymagać osobnego treningu.

Renault 8 Gordini Concept Foto: Materiały prasowe

Czarodziej od zwyczajnych silników

Za nazwą Gordini stoi Amédée Gordini, specjalista od modyfikacji silników, który związał się z Renault w 1957 r.. Zwiększył wówczas moc jednostki Dauphine z 32 do 37 KM. Dziś dodatkowe 5 KM nie brzmi imponująco, ale tak zaczynała się historia, której jednym z najważniejszych rozdziałów zostało Renault 8 Gordini.

Przydomek „czarodzieja” zawdzięczał umiejętności wydobywania sportowego charakteru z pozornie zwyczajnych silników. Renault znów sięga po jego nazwisko. Oby tym razem magia zadziałała także poza salonowym stoiskiem.